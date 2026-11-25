El Netcompany INEOS apuesta por el talento colombiano en 2027 con Egan Bernal, Brandon Rivera y Harold Tejada, tres corredores que buscarán aportar experiencia, fortaleza en la montaña y protagonismo internacional.

Colombianos en el INEOS | AFP, Reuters, Claro Sports.

La temporada 2027 tendrá un atractivo especial para el ciclismo colombiano, pues el Netcompany INEOS contará con tres representantes nacionales en su plantilla y otro en el Racing Academy: Egan Bernal, Brandon Rivera, Harold Tejada y Juan Diego Quintero. La continuidad de los dos primeros, quienes este martes 24 de noviembre confirmaron la renovación de sus contratos, y la llegada del huilense, anunciada meses atrás, le permitirá al equipo británico reunir tres perfiles diferentes que pueden ser determinantes en sus objetivos deportivos.

La apuesta de la escuadra pasa por aprovechar las condiciones de sus corredores colombianos en un calendario que exigirá protagonismo en las carreras por etapas y en las jornadas de alta montaña. Cada uno tiene características particulares y puede desempeñar un papel importante dentro de la estrategia colectiva.

Egan Bernal, experiencia y liderazgo para volver a luchar por grandes objetivos

Egan Bernal será uno de los grandes referentes del equipo. El zipaquireño, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, representa experiencia, jerarquía y capacidad para competir en las carreras más exigentes del calendario internacional.

Su permanencia también significa mantener a un corredor que conoce perfectamente la estructura británica, a la que llegó en 2018, cuando todavía se llamaba Team Sky. Después de superar el grave accidente que sufrió en enero de 2022, Bernal consiguió recuperar progresivamente su nivel y volver a disputar las dos grandes vueltas durante 2026.

Para 2027, su principal aporte estará relacionado con su capacidad para asumir responsabilidades en la montaña y buscar protagonismo en las carreras por etapas. Además, su experiencia como ganador de grandes vueltas será importante para orientar a los corredores más jóvenes y aportar liderazgo dentro del grupo.

El propio Geraint Thomas, director de competición del equipo, destacó su importancia y aseguró que los jóvenes pueden aprender mucho de su determinación y de la manera en que afronta su profesión.

Egan Bernal, ciclista colombiano | REUTERS.

Brandon Rivera, un gregario de lujo para las jornadas de montaña

Brandon Rivera continuará haciendo parte del proyecto del Netcompany INEOS después de confirmar la renovación de su contrato hasta 2028. El corredor colombiano se ha convertido en un hombre de confianza dentro de la estructura y su permanencia permitirá conservar una pieza importante para el trabajo colectivo.

Su principal aporte estará en las jornadas de alta montaña y en las carreras por etapas, donde puede desempeñar funciones de gregario, acompañando a los líderes del equipo y ayudándolos a superar los momentos más exigentes de las competencias.

Rivera también puede ser una pieza valiosa en la preparación de los movimientos estratégicos del equipo, especialmente cuando las carreras comienzan a definirse en los puertos de montaña. Su conocimiento de la dinámica interna y la confianza que ha construido con sus compañeros son otros elementos que juegan a su favor.

El equipo británico confirmó que el colombiano seguirá teniendo un papel importante en la montaña y en las pruebas por etapas, una responsabilidad que cobra mayor relevancia con la llegada de Tejada y la continuidad de Bernal.

Harold Tejada, una nueva alternativa para fortalecer la montaña

Harold Tejada será la nueva cara colombiana del Netcompany INEOS para 2027. El huilense llegará procedente del XDS Astana Team, después de demostrar durante las últimas temporadas que tiene condiciones para competir entre los mejores corredores del pelotón internacional.

Su incorporación representa un refuerzo importante para las aspiraciones del conjunto británico, especialmente en las carreras de una semana y las competencias de varias etapas. Tejada cuenta con experiencia en el WorldTour y viene de conseguir resultados destacados durante 2026: ganó una etapa de la París-Niza, terminó cuarto en la clasificación general del UAE Tour y ocupó la décima posición en la Vuelta a España.

Su capacidad para escalar y mantenerse competitivo en terrenos exigentes le permitirá convertirse en una alternativa para las jornadas de montaña. También tendrá la posibilidad de trabajar para los líderes del equipo, aunque sus condiciones le pueden abrir oportunidades para buscar resultados propios cuando la estrategia de carrera lo permita.

De hecho, Geraint Thomas destacó que su llegada fortalecerá el grupo de escaladores y le dará al equipo más alternativas para afrontar las competencias de alta montaña.

Egan Bernal y Harold Tejada | Raúl Arboleda / AFP.

Tres colombianos con perfiles diferentes para los objetivos del INEOS en 2027

La presencia de Bernal, Rivera y Tejada le permitirá al Netcompany INEOS contar con una representación colombiana que combina experiencia, conocimiento del equipo y nuevas alternativas deportivas.

Mientras Bernal puede asumir el liderazgo en determinadas competencias y aportar su experiencia como campeón de grandes vueltas, Rivera tendrá la posibilidad de continuar siendo un respaldo importante en la montaña. Por su parte, Tejada llegará con la motivación de consolidarse en una nueva estructura y demostrar que también puede tener protagonismo en las carreras por etapas.

Además, la convivencia de los tres colombianos puede convertirse en un factor positivo para el equipo, especialmente en las competencias en las que la montaña tenga un papel determinante. La experiencia compartida y el conocimiento del ciclismo colombiano podrían facilitar el trabajo colectivo.

Así, el Netcompany INEOS tendrá en 2027 tres cartas colombianas para afrontar los principales retos de la temporada, con la ilusión de recuperar protagonismo en el ciclismo internacional y volver a pelear por victorias importantes.

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