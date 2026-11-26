La tiradora jalisciense se proclamó subcampeona continental en pistola 25 metros y consiguió la primera cuota mexicana en un deporte individual

México ya tiene tres boletos para Los Angeles 2028 | @conadeoficial

México continúa con la construcción de su delegación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Alejandra Zavala conquistó la medalla de plata en la prueba de pistola 25 metros femenil del XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, que se celebra en Lima, Perú, resultado con el que aseguró la primera cuota olímpica para el país en esta disciplina, la primera individual y la tercera clasificación mexicana para la próxima justa veraniega.

La tiradora jalisciense finalizó la competencia con 26 puntos, únicamente por detrás de la estadounidense Ada Claudia Korkhin, quien se quedó con la medalla de oro con 30 unidades, mientras que su compatriota Alexis Lagan completó el podio con 19. Debido a que Korkhin ya había conseguido una cuota olímpica en la modalidad de pistola de aire 10 metros durante el mismo certamen, la plaza disponible en los 25 metros pasó a la representante mexicana.

México ya tiene una plaza olímpica en la pistola 25m rumbo a Los Ángeles 2028 🇲🇽



Alejandra Zavala conquistó la Plata y obtuvo la clasificación para México, durante el XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo. La campeona panamericana de Santiago 2023 en esta prueba volvió… pic.twitter.com/sU0CIIVWn0 — Panam Sports (@PanamSports) November 26, 2026

Con este resultado, Zavala reafirma su presencia entre las principales exponentes del tiro deportivo en el continente. La mexicana se proclamó campeona panamericana en esta misma prueba durante Santiago 2023, donde estableció un récord de 29 puntos, además de conseguir la medalla de oro en pistola de aire 10 metros. Ahora, a sus 42 años, vuelve a contribuir al proceso de clasificación olímpica de México.

Cabe señalar que la cuota obtenida por Alejandra Zavala pertenece al Comité Olímpico Nacional (CON) y no es de carácter nominal, es decir, la palza no es directamente para Zavala, por lo que su participación en Los Angeles 2028 todavía deberá definirse. En caso de ser seleccionada, la jalisciense disputaría sus cuartos Juegos Olímpicos, después de representar a México en Londres 2012, Rio 2016, donde terminó en la cuarta posición en pistola de aire 10 metros, y Paris 2024.

México suma tres plazas olímpicas y 29 lugares para atletas rumbo a Los Angeles 2028

La clasificación conseguida en Lima se suma a las obtenidas previamente por los representativos nacionales en deportes de conjunto. México cuenta hasta el momento con tres plazas olímpicas que representan lugares para 29 deportistas: 18 correspondientes a la selección mexicana varonil de fútbol, 10 al combinado femenil de flag football y uno en tiro deportivo.

El primer boleto llegó el pasado 7 de agosto de 2026, cuando la selección mexicana sub 20 remontó y venció 2-1 a Canadá en las semifinales del Campeonato de Concacaf de la categoría. El conjunto dirigido por Álex Diego posteriormente se proclamó campeón del certamen tras derrotar 2-0 a Estados Unidos en la final. De esta manera, el Tricolor regresará al torneo olímpico de fútbol varonil después de ausentarse en Paris 2024, con el antecedente de las medallas de oro en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020.

La segunda clasificación se concretó el 16 de agosto de 2026, cuando la selección mexicana femenil de flag football conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania, luego de imponerse por 20-19 a Gran Bretaña. El representativo encabezado por Diana Flores aseguró su participación en Los Angeles 2028, edición en la que esta disciplina debutará dentro del programa olímpico.

A diferencia de las dos primeras clasificaciones, la obtenida por Alejandra Zavala representa el primer cupo mexicano en una disciplina individual rumbo a Los Angeles 2028. El Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, que concluirá el próximo 1 de diciembre, repartirá un total de 12 plazas olímpicas, por lo que México todavía tendrá oportunidades de incrementar su representación en el certamen peruano.