Tadej Pogacar encabeza la lista de los ciclistas mejor pagados de 2026 con 8,2 millones de euros. Egan Bernal ocupa el puesto 13 con un salario estimado de 2,5 millones.

Egan Bernal, pedalista colombiano | REUTERS.

Egan Bernal continúa siendo uno de los nombres más importantes del ciclismo colombiano e internacional. Su trayectoria, los resultados conseguidos a lo largo de su carrera y su presencia en uno de los equipos más reconocidos del pelotón mundial lo mantienen entre los corredores con mayor valoración económica. Una muestra de ello sería su aparición en el listado de los ciclistas mejor pagados del mundo en 2026, donde ocupa el puesto número 13.

De acuerdo con las cifras de este escalafón, el corredor colombiano del Netcompany INEOS tendría un salario bruto anual estimado de 2,5 millones de euros, una cifra que lo ubica dentro del grupo de los 15 pedalistas con mayores ingresos del ciclismo profesional. Bernal comparte ese registro salarial con el español Carlos Rodríguez y el danés Mads Pedersen, quienes también aparecen con una remuneración estimada de 2,5 millones de euros por temporada.

¿Cuánto gana Egan Bernal en el Netcompany INEOS?

El salario estimado de Egan Bernal para 2026 sería de 2,5 millones de euros anuales. Esta cantidad lo convierte en uno de los colombianos mejor remunerados del ciclismo mundial y refleja el valor que tiene dentro de la estructura del INEOS.

El zipaquireño ha construido una carrera deportiva de enorme reconocimiento internacional. Entre sus principales conquistas sobresalen el Tour de Francia de 2019 y el Giro de Italia de 2021, dos de las tres grandes vueltas del calendario ciclístico. Estos resultados marcaron un antes y un después para el ciclismo colombiano y lo consolidaron como una de las figuras más importantes de su generación.

Su presencia en el listado también permite dimensionar el nivel económico que han alcanzado algunas de las grandes figuras del pelotón. Aunque su salario está lejos de los primeros puestos, Bernal se mantiene en una posición destacada dentro de una industria en la que los contratos de las principales estrellas alcanzan cifras millonarias.

Tadej Pogacar lidera el ranking de los ciclistas mejor pagados

En la parte más alta del escalafón aparece Tadej Pogacar. El esloveno del UAE Team Emirates encabeza la clasificación con un salario bruto anual estimado de 8,2 millones de euros, una cifra que lo ubica como el ciclista mejor pagado del mundo en 2026, según los datos presentados.

El segundo lugar es para el belga Remco Evenepoel, corredor del Red Bull-BORA-Hansgrohe, con unos ingresos estimados de 6,6 millones de euros por temporada. El podio lo completa el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma Lease A Bike, con cinco millones de euros anuales.

Detrás de ellos aparecen Mathieu van der Poel, Primoz Roglic y Wout van Aert, quienes tendrían salarios estimados de cuatro millones de euros cada uno. Jasper Philipsen ocupa la séptima posición con 3,2 millones, mientras que Oscar Onley aparece octavo con 3,1 millones de euros.

El top 10 lo completan Olav Kooij y Juan Ayuso, ambos con un salario estimado de tres millones de euros por temporada. Christophe Laporte, con 2,8 millones, y Adam Yates, con 2,7 millones, ocupan los puestos 11 y 12, respectivamente.

Los mejores ciclistas pagos en 2026 | Chat GPT.

Isaac del Toro también aparece entre los ciclistas mejor pagados

Otro de los nombres que llama la atención en este escalafón es el del mexicano Isaac del Toro. El joven corredor aparece en el puesto 29, con un salario anual estimado de dos millones de euros.

Su presencia en la clasificación evidencia el crecimiento de su valoración dentro del ciclismo internacional y lo ubica en un grupo de corredores con importantes ingresos dentro del pelotón profesional.

El ranking de los 15 ciclistas mejor pagados en 2026

Según las estimaciones de la clasificación compartida, estos son los 15 corredores con los salarios anuales más altos:

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates): 8,2 millones de euros. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA- Hansgrohe): 6,6 millones de euros. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike): 5 millones de euros. Mathieu van der Poel (Alpecin): 4 millones de euros. Primož Roglič (Red Bull-BORA- Hansgrohe): 4 millones de euros. Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike): 4 millones de euros. Jasper Philipsen (Alpecin): 3,2 millones de euros. Oscar Onley (Netcompany INEOS): 3,1 millones de euros. Olav Kooij (Decathlon): 3 millones de euros. Juan Ayuso (Lidl-Trek): 3 millones de euros. Christophe Laporte (Team Visma Lease a Bike): 2,8 millones de euros. Adam Yates (UAE Team Emirates): 2,7 millones de euros. Egan Bernal (Netcompany INEOS): 2,5 millones de euros. Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): 2,5 millones de euros. Mads Pedersen (Lidl-Trek): 2,5 millones de euros.

Es importante aclarar que estas cantidades corresponden a estimaciones de salarios brutos anuales y no necesariamente a contratos oficiales publicados por los equipos o los corredores. Tampoco contemplan premios por victorias, bonificaciones deportivas ni ingresos derivados de acuerdos publicitarios.

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