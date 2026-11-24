El Netcompany INEOS fue confirmado en la carrera que se realizará en Antioquia entre el 26 y el 31 de enero del próximo año.

Egan Bernal en el top 30 del ranking UCI | Reuters.

A meses del regreso del Tour Colombia, la organización de la carrera ciclística más importante del país ha confirmado algunas de las escuadras que pertenecen a la categoría World Tour que estarán por las carreteras de Antioquia entre el 26 y el 31 de enero. El primer equipo internacional fue el NSN Cycling Team, en donde estará Santiago Buitrago a partir del 2027, mientras que la más reciente confirmación fue la del Netcompany Ineos con Egan Bernal y la primera competencia de Harold Tejada como corredor de la escuadra británica.

El encargado de anunciar la presencia del Ineos fue el campeón de la competencia en 2018, bajo el nombre Colombia Oro y Paz. En ese entonces Egan Bernal corrió con los colores del Team Sky, en su primera temporada y fue acompañado en el podio por Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

Algunos de los nombres más importantes del Netcompany INEOS en su escuadra son: Thymen Arensman, Tobias Foss, Michal Kwiatkowski, el también colombiano Brandon Rivera, Carlos Rodríguez y Kevin Vauquelin. El Tour Colombia se correrá desde la ciudad de Medellín y tendrá su cierre seis días después en el Alto de Palmas tras pasar por Carmen de Viboral, Bello, Envigado y varios municipios más del departamento.

¿Qué dicen Egan Bernal y Harold Rivera luego de ser confirmados por Ineos en el Tour Colombia 2027?

El Netcompany INEOS en la mañana colombiana del martes 24 de noviembre confirmó la extensión del contrato de Egan Bernal para la próxima temporada del World Tour. Luego de asegurar la continuidad del campeón del Tour de Francia 2019, fue el mismo ciclista zipaquireño el que anunció la presencia del equipo británico en el Tour Colombia 2.1 2027.

“Hola, hola, muchachos, ¿qué tal? Para contarles que estoy súper contento de volver a competir en el Tour Colombia del siguiente año, 2027. Así que nada, por acá ya entrenando, con ganas de que ya inicie la carrera con mucha ilusión y nada, espero que se lo disfruten muchísimo, que salgan a apoyar a los ciclistas y que no se pierdan la carrera, ¿listo? Nos vemos en enero del siguiente año” declaró el colombiano.

Entretanto, Harold Tejada es el tercer ciclista colombiano confirmado y el Tour Colombia será la presentación del nacido en Pitalito como nuevo corredor del Ineos. El pedalista fue ganador de la etapa 2 de la carrera en 2024 entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo y no ocultó su felicidad por regresar a competir en el país.

“Hola a todos. Bueno, feliz de anunciar que vamos a estar en el Tour Colombia 2027 con mi nuevo equipo, el NSN Cycling Team, así que espero que vivamos una gran fiesta este enero de 2027 y podamos vivir otra vez el ciclismo colombiano como se lo merece. Nos vemos” dijo Tejada.

¿Cuáles son los equipos confirmados para el Tour Colombia 2.1 2027?

NSN Cycling Team

Netcompany Ineos

¿Cuál es el recorrido oficial y el calendario del Tour Colombia 2.1 2027?

Etapa 1 – martes 26 de enero | Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Botero – Santiago – Cisneros – regreso a Medellín. Distancia: 149,8 km.

Etapa 2 – miércoles 27 de enero | El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Guarne – Alto de la Virgen – glorieta vía aeropuerto – Llanogrande – Don Diego – Alto del Nano – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – El Carmen de Viboral. Distancia: 123 km.

Etapa 3 – jueves 28 de enero | Zona E – Llanogrande – variante San Antonio de Pereira – Canadá – El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Rionegro – Guarne – vía aeropuerto – variante Palmas – glorieta Palmas – Alto de Palmas descenso – Túnel de Aburrá – vía aeropuerto – glorieta Zona Franca – Zona E. Distancia: 119,4 km.

Etapa 4 – viernes 29 de enero | Llanogrande – San Antonio de Pereira – variante La Ceja – Alto del Nano – Don Diego – Llanograne. Distancia: 167 km (cuatro vueltas de 40 km y tramo final de 7 km).

Etapa 5 – sábado 30 de enero | Llanogrande – El Retiro – La Ceja – circuito de cuatro vueltas por Alto del Nano – Don Diego – El Retiro – La Ceja – La Unión. Distancia: 182 km.

Etapa 6 – domingo 31 de enero | Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Agua Fría – PR 10 – regreso a Medellín – Itagüí – Sabaneta – variante de Caldas – Envigado – avenida El Poblado – San Diego – Alto de Palmas. Distancia: 163 km.

Te puede interesar: