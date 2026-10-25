Neymar se suma a la lista de la Ley Prestianni: ¿Quiénes son los otros futbolistas que han sido expulsados?

La tarjeta roja del brasileño es la base de este recuento sobre las sanciones contra los jugadores que tapan su boca durante discusiones en el campo

Neymar se une a los expulsados por la Ley Prestianni. | Claro Sports.

Neymar se convirtió en protagonista de una de las decisiones arbitrales más comentadas del fin de semana, después de recibir una tarjeta roja durante el partido entre Santos y Bahía, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao 2026. El delantero fue expulsado por cubrirse la boca mientras discutía con Rodrigo Nestor, una conducta relacionada con la denominada Ley Prestianni.

El incidente ocurrió el sábado 24 de octubre, antes del comienzo del segundo tiempo, cuando ambos futbolistas intercambiaron palabras cerca del círculo central. Nestor denunció la conducta del atacante ante el árbitro Sávio Pereira Sampaio, quien acudió al monitor del VAR y, después de revisar las imágenes, mostró la tarjeta roja directa al número 10 del Santos.

La decisión dejó al conjunto paulista con diez futbolistas cuando perdía 1-0, después del gol de Luciano Juba. Pese a la inferioridad numérica, Santos rescató un empate 1-1 gracias a una anotación de Luan Peres en el minuto 90+3. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante las consecuencias de la expulsión de Neymar y las dudas sobre la aplicación del protocolo arbitral.

MÁS INFORMACIÓN: Marino Hinestroza y una noche de ensueño en el Brasileirao con Vasco da Gama ante Corinthians

¿Qué es la Ley Prestianni y por qué se castiga a los jugadores que se tapan la boca?

La llamada Ley Prestianni recibe su nombre del futbolista argentino Gianluca Prestianni, involucrado en una controversia con Vinícius Júnior durante un enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid en la Champions League de 2026. El caso adquirió relevancia porque el argentino se cubrió la boca durante el intercambio verbal, lo que dificultó conocer sus palabras a través de las imágenes televisivas.

A partir de aquella controversia, distintos medios comenzaron a utilizar las denominaciones Ley Prestianni y/o Ley Vinícius para referirse a las medidas contra los futbolistas que ocultan sus labios durante confrontaciones. El objetivo es combatir posibles expresiones racistas, discriminatorias u ofensivas que no puedan identificarse mediante las cámaras. No obstante, es importante distinguir estos nombres periodísticos de una disposición formal del reglamento internacional.

En Brasil, la aplicación de este criterio cobró relevancia con la expulsión de Neymar. El árbitro consideró sancionable el gesto después de consultar las imágenes del VAR, aunque la revisión televisiva no permitió establecer públicamente cuáles fueron las palabras pronunciadas por el delantero. Por esa razón, el episodio abrió una discusión sobre la diferencia entre sancionar una conducta sospechosa y acreditar una expresión discriminatoria.

¿Cuándo entró en vigor la Ley Prestianni y qué dice el reglamento de la FIFA?

La modificación fue aprobada oficialmente el 28 de abril de 2026, durante una reunión extraordinaria de la International Football Association Board (IFAB), celebrada en Vancouver, Canadá. El organismo incorporó una nueva causa de expulsión a la Regla 12, relativa a las faltas y conductas incorrectas, como parte de las medidas impulsadas por la FIFA contra el racismo y la discriminación.

La disposición contempla la expulsión de jugadores, suplentes o futbolistas sustituidos que se cubran la boca mientras se dirigen a un adversario en una situación provocadora, burlona o de confrontación. No se castiga cualquier gesto de taparse la boca: debe existir el contexto de enfrentamiento establecido por el reglamento. Además, su aplicación es opcional para los organizadores de cada competición.

Los expulsados por la Ley Prestianni. | Claro Sports.

¿Qué otros futbolistas han sido expulsados por la Ley Prestianni?

Miguel Almirón es el primer caso inequívoco. El 19 de junio, en Turquía-Paraguay por el Grupo D del Mundial, FIFA registra su tarjeta roja en el minuto 45+3. El episodio se produjo en un cruce con el turco Mert Muldur; Almirón se tapó la boca al dirigirse a él y fue expulsado bajo la nueva disposición. La Comisión Disciplinaria de FIFA le impuso un partido, por lo que no participó frente a Australia.

Piero Hincapié se convirtió en el segundo expulsado del Mundial por esta causal. En el México vs Ecuador del 30 de junio, ya en la fase de eliminación, mantuvo un intercambio con Santiago Gimenez y se tapó la boca al hablarle. Gimenez llamó la atención sobre el gesto; el VAR intervino; el árbitro Slavko Vinčić revisó la acción y mostró roja directa en el 90+5. Ecuador perdió 2-0 y quedó eliminado.

Rodrigo Aguirre, delantero de Tigres, abrió la aplicación en Liga MX el 16 de julio, durante la primera jornada del Apertura 2026 ante Tijuana. La acción se produjo al final del primer tiempo, durante una discusión con un rival; Aguirre se cubrió la boca, el VAR participó en la revisión y el árbitro terminó mostrando roja directa. El uruguayo recibió un partido de suspensión.

Julián Carranza, de Necaxa, proporciona el precedente mexicano documentalmente más sólido porque existe la resolución publicada por la FMF. Tras un incidente en el Toluca vs Necaxa de la jornada 3, la Comisión Disciplinaria lo registró bajo la causal de cubrirse la boca durante una confrontación con un adversario para ocultar insultos, expresiones discriminatorias, ofensas o provocaciones y le impuso un partido de suspensión.

Cabe destacar que los cinco jugadores que han sido expulsados por la Ley Prestianni son sudamericanos: Neymar (Brasil), Miguel Almirón (Paraguay), Piero Hincapié (Ecuador), Rodrigo Aguirre (Uruguay) y Julián Carranza (Argentina).

Neymar rechaza su expulsión y acusa a Rodrigo Nestor de aprovecharse de la norma

Después del encuentro, Neymar reconoció que cometió un error al cubrirse la boca, pero negó haber pronunciado una expresión racista contra Rodrigo Nestor. El delantero sostuvo que su rival utilizó la nueva disposición para provocar su expulsión y obtener una ventaja deportiva. Nestor, por su parte, aseguró que había recibido comentarios irrespetuosos, aunque evitó revelar públicamente las palabras del atacante.

La tarjeta roja también tendrá consecuencias para Santos. Neymar ya había recibido una amonestación durante el primer tiempo, que representaba su tercera tarjeta amarilla acumulada, por lo que se encontraba suspendido para el encuentro contra Palmeiras. La expulsión añade una nueva sanción disciplinaria y condiciona su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo.

El episodio coloca nuevamente en discusión el alcance de la Ley Prestianni y la interpretación arbitral de las confrontaciones verbales. La norma ya forma parte de las Reglas de Juego, pero su aplicación depende de cada competición. El caso de Neymar demuestra que un gesto destinado a ocultar una conversación puede terminar en expulsión.