Steelers vs Saints en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 7, al momento

Steelers y Saints se enfrentan en París en un histórico partido de la NFL. Pittsburgh busca su tercera victoria consecutiva, mientras Nueva Orleans intenta recuperar terreno

Partidos en vivo: Steelers vs Saints | Claro Sports

Los Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints protagonizarán un enfrentamiento histórico este domingo 25 de octubre, cuando se midan en el Stade de France, en París, en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en territorio francés. Pittsburgh llega a la semana 7 con marca de 4-2, impulsado por dos victorias consecutivas y el buen momento de Aaron Rodgers, quien buscará mantener a su equipo en la pelea por la cima de la AFC Norte. Los Steelers vienen de superar 26-19 a los Tampa Bay Buccaneers en tiempo extra y tratarán de extender su racha positiva en un escenario internacional.

Por su parte, los New Orleans Saints llegan con récord de 2-4, después de romper una racha de tres derrotas consecutivas con su triunfo 34-27 sobre los New York Giants. Bajo el mando de Kellen Moore, el equipo de Nueva Orleans buscará aprovechar el talento del quarterback Tyler Shough y del receptor Chris Olave para superar a una defensiva de Pittsburgh que destaca por su efectividad en terceras oportunidades. El encuentro comenzará a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, y representará una oportunidad para que los Saints se acerquen a la pelea por los primeros puestos de la NFC Sur. SIGUE EL PARTIDO EN VIVO