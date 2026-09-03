Clasificación general Vuelta a España 2026, etapa 12: ¿Quién se llevó el triunfo este 3 de septiembre?

Jakob Omrzel conquistó la etapa de este jueves, mientras que Enric Mas mantiene el maillot rojo; ¿cómo van los latinos? Aquí te contamos

Enric Mas Nicolau sigue líder en la Vuelta a España | Foto por JOSE JORDAN / AFP

La etapa 12 de la Vuelta a España 2026 dejó el triunfo de Jakob Omrzel este jueves 3 de septiembre. El corredor esloveno del Bahrain Victorious completó los 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto en 4 horas, 29 minutos y 53 segundos, después de separarse de la fuga en el ascenso final. A sus 20 años, Omrzel consiguió su primera victoria de etapa en una Gran Vuelta y se convirtió en el ganador más joven de una jornada de La Vuelta desde 1981.

Urko Berrade Fernández cruzó la meta en la segunda posición, a 1 minuto y 56 segundos, mientras que el colombiano Santiago Buitrago terminó tercero, a 2 minutos y 13 segundos de su compañero de Bahrain Victorious. Buitrago también sumó puntos para conservar el liderato de la clasificación de la montaña. Entre los latinoamericanos, el ecuatoriano Richard Carapaz fue noveno, dentro del grupo de los candidatos a la clasificación general.

Enric Mas mantuvo el maillot rojo después de finalizar sexto y amplió su diferencia sobre Primoz Roglic y Felix Gall. El español acumula 40 horas, 31 minutos y 51 segundos, con Roglic a 1:45 y Gall a 2:06. Latinoamérica mantiene dos representantes dentro del top 10: Carapaz ocupa el cuarto puesto a 3:53, mientras que el colombiano Harold Tejada aparece décimo a 8:33.

Así queda la clasificación de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Jakob Omrzel cruzó en solitario la meta de Calar Alto, mientras Santiago Buitrago consiguió el tercer puesto para Colombia.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 04h 29′ 53” – 10” 2 Urko Berrade Fernández Equipo Kern Pharma 04h 31′ 49” + 01′ 56” 6” 3 Santiago Buitrago Sánchez Bahrain Victorious 04h 32′ 06” + 02′ 13” 10” 4 Alexey Lutsenko NSN Cycling Team 04h 32′ 42” + 02′ 49” 4” 5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step 04h 32′ 46” + 02′ 53” – 6 Enric Mas Movistar Team 04h 32′ 49” + 02′ 56” – 7 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 04h 33′ 16” + 03′ 23” – 8 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe 04h 33′ 16” + 03′ 23” – 9 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 04h 33′ 16” + 03′ 23” – 10 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 04h 33′ 43” + 03′ 50” –

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Enric Mas continúa con el maillot rojo después de 12 etapas, con Primoz Roglic y Felix Gall como sus perseguidores más cercanos; Richard Carapaz y Harold Tejada representan a Latinoamérica dentro de los primeros 10.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Enric Mas Nicolau Movistar Team 40h 31′ 51” – 22” 2 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe 40h 33′ 36” + 01′ 45” 4” 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 40h 33′ 57” + 02′ 06” 8” 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 40h 35′ 44” + 03′ 53” – 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 40h 36′ 20” + 04′ 29” 10” 6 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 40h 36′ 50” + 04′ 59” 10” 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 40h 39′ 33” + 07′ 42” 2” 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 40h 39′ 49” + 07′ 58” – 9 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 40h 40′ 18” + 08′ 27” – 10 Harold Tejada XDS Astana Team 40h 40′ 24” + 08′ 33” –

Carapaz permanece a menos de cuatro minutos de Mas y ocupa el cuarto puesto, mientras que Tejada conserva un lugar entre los 10 primeros. Omrzel también dio un salto en la clasificación tras su triunfo y ahora aparece sexto, a 4 minutos y 59 segundos del líder.

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España 2026 está compuesta por 21 etapas entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con dos jornadas de descanso. Para conquistar la clasificación general, los tiempos empleados por cada corredor se acumulan jornada tras jornada y, una vez concluida la etapa 21, el ciclista con el menor registro total se proclama campeón.

En las etapas en línea, el objetivo para conseguir la victoria del día es cruzar primero la meta. Además del resultado de cada jornada, existen bonificaciones que también pueden modificar la lucha por el maillot rojo. Los tres primeros clasificados reciben descuentos de 10, 6 y 4 segundos, respectivamente, excepto en las contrarrelojes. En determinadas etapas también se reparten 6, 4 y 2 segundos en sprints intermedios o puntos específicos del recorrido.

La carrera cuenta además con cuatro clasificaciones individuales. El maillot rojo identifica al líder de la general por tiempos; el verde corresponde a la clasificación por puntos; el maillot blanco con lunares azules distingue al líder de la montaña; y el blanco corresponde al ciclista menor de 25 años mejor colocado en la clasificación general. Cada una se actualiza después de las etapas hasta definir a sus ganadores al término de La Vuelta.

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