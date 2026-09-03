Clasificación general Vuelta a España 2026, etapa 12: ¿Quién se llevó el triunfo este 3 de septiembre?

Publicado por Adriana Díaz

Jakob Omrzel conquistó la etapa de este jueves, mientras que Enric Mas mantiene el maillot rojo; ¿cómo van los latinos? Aquí te contamos

Clasificación general Vuelta a España 2026, etapa 12: ¿Quién se llevó el triunfo este 3 de septiembre?
Enric Mas Nicolau sigue líder en la Vuelta a España | Foto por JOSE JORDAN / AFP

La etapa 12 de la Vuelta a España 2026 dejó el triunfo de Jakob Omrzel este jueves 3 de septiembre. El corredor esloveno del Bahrain Victorious completó los 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto en 4 horas, 29 minutos y 53 segundos, después de separarse de la fuga en el ascenso final. A sus 20 años, Omrzel consiguió su primera victoria de etapa en una Gran Vuelta y se convirtió en el ganador más joven de una jornada de La Vuelta desde 1981.

Urko Berrade Fernández cruzó la meta en la segunda posición, a 1 minuto y 56 segundos, mientras que el colombiano Santiago Buitrago terminó tercero, a 2 minutos y 13 segundos de su compañero de Bahrain Victorious. Buitrago también sumó puntos para conservar el liderato de la clasificación de la montaña. Entre los latinoamericanos, el ecuatoriano Richard Carapaz fue noveno, dentro del grupo de los candidatos a la clasificación general.

Enric Mas mantuvo el maillot rojo después de finalizar sexto y amplió su diferencia sobre Primoz Roglic y Felix Gall. El español acumula 40 horas, 31 minutos y 51 segundos, con Roglic a 1:45 y Gall a 2:06. Latinoamérica mantiene dos representantes dentro del top 10: Carapaz ocupa el cuarto puesto a 3:53, mientras que el colombiano Harold Tejada aparece décimo a 8:33.

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Así queda la clasificación de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Jakob Omrzel cruzó en solitario la meta de Calar Alto, mientras Santiago Buitrago consiguió el tercer puesto para Colombia.

PuestoCorredorEquipoTiempoDiferenciaBonificación
1Jakob OmrzelBahrain Victorious04h 29′ 53”10”
2Urko Berrade FernándezEquipo Kern Pharma04h 31′ 49”+ 01′ 56”6”
3Santiago Buitrago SánchezBahrain Victorious04h 32′ 06”+ 02′ 13”10”
4Alexey LutsenkoNSN Cycling Team04h 32′ 42”+ 02′ 49”4”
5Mauri VansevenantSoudal Quick-Step04h 32′ 46”+ 02′ 53”
6Enric MasMovistar Team04h 32′ 49”+ 02′ 56”
7Felix GallDecathlon CMA CGM Team04h 33′ 16”+ 03′ 23”
8Primoz RoglicRed Bull-Bora-Hansgrohe04h 33′ 16”+ 03′ 23”
9Richard CarapazEF Education-EasyPost04h 33′ 16”+ 03′ 23”
10Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team04h 33′ 43”+ 03′ 50”

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Enric Mas continúa con el maillot rojo después de 12 etapas, con Primoz Roglic y Felix Gall como sus perseguidores más cercanos; Richard Carapaz y Harold Tejada representan a Latinoamérica dentro de los primeros 10.

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PuestoCorredorEquipoTiempoDiferenciaBonificación
1Enric Mas NicolauMovistar Team40h 31′ 51”22”
2Primoz RoglicRed Bull-Bora-Hansgrohe40h 33′ 36”+ 01′ 45”4”
3Felix GallDecathlon CMA CGM Team40h 33′ 57”+ 02′ 06”8”
4Richard CarapazEF Education-EasyPost40h 35′ 44”+ 03′ 53”
5Oscar OnleyNetcompany INEOS Cycling Team40h 36′ 20”+ 04′ 29”10”
6Jakob OmrzelBahrain Victorious40h 36′ 50”+ 04′ 59”10”
7Mattias SkjelmoseLidl-Trek40h 39′ 33”+ 07′ 42”2”
8Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike40h 39′ 49”+ 07′ 58”
9Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team40h 40′ 18”+ 08′ 27”
10Harold TejadaXDS Astana Team40h 40′ 24”+ 08′ 33”

Carapaz permanece a menos de cuatro minutos de Mas y ocupa el cuarto puesto, mientras que Tejada conserva un lugar entre los 10 primeros. Omrzel también dio un salto en la clasificación tras su triunfo y ahora aparece sexto, a 4 minutos y 59 segundos del líder.

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España 2026 está compuesta por 21 etapas entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con dos jornadas de descanso. Para conquistar la clasificación general, los tiempos empleados por cada corredor se acumulan jornada tras jornada y, una vez concluida la etapa 21, el ciclista con el menor registro total se proclama campeón.

En las etapas en línea, el objetivo para conseguir la victoria del día es cruzar primero la meta. Además del resultado de cada jornada, existen bonificaciones que también pueden modificar la lucha por el maillot rojo. Los tres primeros clasificados reciben descuentos de 10, 6 y 4 segundos, respectivamente, excepto en las contrarrelojes. En determinadas etapas también se reparten 6, 4 y 2 segundos en sprints intermedios o puntos específicos del recorrido.

La carrera cuenta además con cuatro clasificaciones individuales. El maillot rojo identifica al líder de la general por tiempos; el verde corresponde a la clasificación por puntos; el maillot blanco con lunares azules distingue al líder de la montaña; y el blanco corresponde al ciclista menor de 25 años mejor colocado en la clasificación general. Cada una se actualiza después de las etapas hasta definir a sus ganadores al término de La Vuelta.

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