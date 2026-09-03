El clásico le deja otro dolor de cabeza a Millonarios: pierde a Jhomier Guerrero y Leonai Souza por lesión

Tras el clásico, Millonarios confirma fractura para Jhomier Guerrero y lesión muscular para Leonai Souza.

Jhomier Guerrero y Leonai Souza, bajas en Millonarios | Vizzor Image

Más allá del resultado, que fue en contra para Millonarios, un tema que genera preocupación pasa por Jhomier Guerrero y Leonai Souza, dos de los refuerzos del equipo ‘Azul’ para este semestre, esto en el marco del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe. La situación es de urgencia inmediata para el entrenador que llegue a reemplazar a Fabián Bustos.

El lateral tuvo que dejar la cancha por una molestia que sintió, la cual lo dejó tendido en el piso por algunos minutos. En ese momento el futbolista presentaba evidentes signos de dolor y recibió ayuda médica inmediata. En su lugar ingresó Samuel Martín, quien es el suplente de esa posición.

Ahora, unas horas después de ese suceso, el propio club entregó el parte oficial de Guerrero y no son buenas noticias, pues es más grave de lo que se pensaba. Inclusive puede que no vuelva a jugar en lo que resta del semestre, esto por la gravedad de su situación de salud.

El parte médico de Jhomier Guerrero

Millonarios detalla que el jugador sufrió “una fractura del tercio proximal del peroné“, además de que se llegó a esa conclusión tras el acompañamiento ortopédico que se le realizó. Ya inició el proceso de recuperación y la incapacidad no se estableció, pero se estima que sea entre dos a tres meses de ausencia.

🩺▶️ Reporte Médico: Jhomier Guerrero.



Millonarios FC informa que el jugador Jhonier Guerrero presentó, durante el partido vs Santa Fe, fractura del tercio proximal del peroné.



Recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de… pic.twitter.com/ms7ocH66UF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 3, 2026

Recordemos que él fue uno de los pedidos de Fabián Bustos para este semestre, por lo menos en el inicio de la temporada. Ahora le toca al entrenador que llegue solucionar su baja, pues venía siendo el titular por la banda derecha del ‘Embajador’.

Por otra parte, Leonai Souza fue otro de los jugadores que salió con molestias de ese clásico ante Santa Fe. Millonarios también entregó su parte médico, aunque hay que decir que no es igual de grave al de Jhomier. El mediocampista presenta “una lesión muscular de los isquiotibiales de su pierna izquierda“. Se le realizarán imágenes diagnósticas para conocer la gravedad.

El hecho de perder a dos futbolistas, que son refuerzos, significa un nuevo reto para el conjunto capitalino de cara a lo que resta de la temporada. El próximo duelo por la Liga BetPlay es ante Deportivo Pereira y desde ahí ya se debe encontrar la mejor solución antes las dos ausencias.

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