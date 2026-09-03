Erik Lira sigue sin reportar con Cruz Azul después de caerse su fichaje con el Monaco

El mediocampista recibió permiso de la directiva para ausentarse miércoles y jueves; se perdería el duelo ante Santos Laguna

Erik Lira no estaría ante Santos Laguna | Imago7

Erik Lira todavía no se reincorpora a los entrenamientos de Cruz Azul después de que se frustrara su transferencia al Monaco durante las últimas horas del mercado de fichajes en Francia. La directiva cementera decidió concederle un par de días fuera de las actividades del primer equipo antes de que vuelva a ponerse a disposición de Joel Huiqui.

De acuerdo con nuestro reportero, Joel Morales, la determinación del club fue que Lira no acudiera a las instalaciones durante miércoles y jueves. La intención es que el mediocampista tenga unos días después del impacto que representó no concretar su llegada al fútbol europeo cuando la operación se encontraba encaminada.

“Erik Lira sigue sin reportar en las instalaciones de la Noria. Esto se debe a una decisión que tomó la directiva de que Erik Lira por lo menos miércoles y jueves no se presentara, para despejar la mente y cambiar el chip después del golpe al no concretarse su salida al fútbol del Viejo Continente. Es un futbolista mentalmente fuerte, comprometido con Cruz Azul”, explicó Joel Morales.

El capitán tiene previsto regresar este viernes y ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico. A partir de ese momento, Joel Huiqui deberá determinar cuándo puede reintegrarlo a la actividad competitiva después de que el mediocampista permaneciera fuera del trabajo habitual con el resto de sus compañeros.

Su participación frente a Santos Laguna aparece como poco probable debido a los entrenamientos que se perdió durante la semana. “A partir del viernes se espera que el capitán se ponga a disposición del cuerpo técnico. Será muy difícil que tenga minutos contra Santos, no estuvo trabajando con el grueso del grupo”, agregó nuestro reportero.

Después del compromiso contra Santos, Cruz Azul tendrá en el calendario el Clásico Joven frente al América, por lo que el cuerpo técnico deberá evaluar las condiciones de Lira antes de definir su regreso. “No lo estoy descartando pero será decisión del técnico Joel Huiqui si Lira está o no disponible”, señaló.

Aunque algunos mercados internacionales permanecen abiertos, actualmente no existe una oferta formal por Erik Lira, cuyo valor para una eventual negociación se ubicaría en al menos ocho millones de euros. El mediocampista continuará con Cruz Azul y buscará retomar su participación en el Apertura 2026, mientras una posible salida podría volver a colocarse sobre la mesa durante el siguiente periodo de transferencias.

En el presente Apertura 2026, Lira registra 286 minutos jugados en cuatro apariciones, tres de ellas como titular. Su última actuación se dio el pasado domingo 16 de agosto, durante la derrota de la Máquina 2-1 en su visita Tijuana.

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