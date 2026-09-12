Pancho Barraza y Grupo Aroma en concierto el 15 de septiembre: cartelera completa en Iztapalapa

La alcaldía de Iztapalapa prepara una jornada con música en vivo, espectáculo de drones y actividades culturales para celebrar las Fiestas Patrias

Pancho Barraza en Iztapalapa este 15 de septiembre | @ALEIDAALAVEZ

Las Fiestas Patrias tendrán una celebración especial en Iztapalapa este martes 15 de septiembre. La explanada del Jardín Cuitláhuac será el punto de encuentro para una jornada que combinará actividades cívicas, música en vivo, gastronomía y espectáculos para acompañar la ceremonia del Grito de Independencia.

La alcaldía prepara una programación que comenzará desde temprano y que tendrá como uno de sus principales atractivos el concierto de Pancho Barraza, quien será el encargado de cerrar las actividades musicales después de la ceremonia. La cartelera también contempla a Grupo Aroma, la Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

Pancho Barraza y Grupo Aroma en concierto el 15 de septiembre: ¿Qué artistas darán concierto en Iztapalapa?

La programación musical comenzará alrededor de las 15:00 horas, aunque las actividades en la explanada del Jardín Cuitláhuac iniciarán antes con la participación de escoltas y bandas de guerra de escuelas de educación básica.

Durante la tarde y noche subirán al escenario diferentes representantes de la música popular mexicana. Grupo Aroma, la Sonora Altepexana y Jorge Carmona forman parte de la cartelera anunciada por la alcaldía, mientras que Pancho Barraza tendrá a su cargo el cierre de la celebración.

El programa también incluirá una presentación del cantante y productor José Alfredo Jiménez Medel, además de los diferentes números musicales que acompañarán la verbena. La propuesta busca reunir diferentes expresiones de la música mexicana durante una jornada dedicada a las Fiestas Patrias.

Uno de los atractivos principales será precisamente la presentación de Pancho Barraza. El cantante llegará a Iztapalapa para cerrar la noche con parte de su repertorio, después de que se realice la ceremonia del Grito de Independencia.

La alcaldía también anunció que este año habrá una modificación en el espectáculo tradicional de la noche mexicana. La pirotecnia será sustituida por un espectáculo de drones, una alternativa que, de acuerdo con las autoridades, busca reducir el impacto sobre el medio ambiente y evitar el ruido que afecta a animales de compañía.

La celebración contará además con una oferta gastronómica para los asistentes, por lo que se espera una jornada que combine las actividades tradicionales de las Fiestas Patrias con el programa musical preparado por la demarcación.

Grito de Independencia 2026: recomendaciones para asistir a los festejos patrios

Las autoridades de Iztapalapa prepararon un operativo especial para la celebración del 15 de septiembre. Policía Auxiliar, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana participarán en las labores de vigilancia y atención a los asistentes.

El acceso a la explanada principal estará habilitado por dos puntos: calle Ayuntamiento y calle 5 de Mayo. Además, sobre esta última vía se instalará una pantalla de gran formato para que quienes no puedan ingresar al primer cuadro puedan seguir las actividades.

La alcaldía recomendó acudir con ropa cómoda debido a la duración de la jornada y las actividades musicales. También pidió considerar las condiciones meteorológicas, por lo que se sugiere llevar un impermeable ante la posibilidad de lluvia.

La celebración se realizará con acceso para el público y contará con un dispositivo de seguridad durante las diferentes actividades. La recomendación para quienes planeen asistir es llegar con anticipación, identificar los accesos y seguir las indicaciones de las autoridades durante la noche del Grito.

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