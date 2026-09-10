Monterrey vs Tigres en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 8

Rayados y Tigres se enfrentan en una nueva edición del Clásico Regio, con ambos obligados a reaccionar en el Apertura 2026

Rayados vs Tigres, en vivo online | Claro Sports

El Clásico Regio vuelve a tomar el protagonismo en la Liga MX. Monterrey y Tigres se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Gigante de Acero por la jornada 8 del Apertura 2026, en un partido marcado por la rivalidad, la presión por sumar puntos y la necesidad de comenzar a recuperar terreno en la tabla general.

Rayados llega después de perder 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup 2026. El equipo regresa a la Liga MX con nueve puntos en seis partidos y con la oportunidad de cambiar rápidamente el ánimo frente a su máximo rival.

Del otro lado, los universitarios continúan en la parte baja de la clasificación con apenas un triunfo en siete jornadas, además de tres empates y tres derrotas. La directiva felina se movió antes del cierre del mercado y reforzó el ataque de Víctor Manuel Vucetich con las incorporaciones de Guillermo ‘Memote’ Martínez y Emiliano Gómez, quienes llegan como nuevas alternativas para intentar levantar el torneo.

Fecha, horario y dónde ver el Monterrey vs Tigres del Apertura 2026 de la Liga MX

El Monterrey vs Tigres se jugará este sábado 12 de septiembre de 2026 a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. El Clásico Regio correspondiente a la jornada 8 podrá seguirse en México por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX Premium vía streaming.

El encuentro también representará el primer Clásico Regio de Matías Almeyda como entrenador de Monterrey, frente a un viejo conocido del club. El técnico argentino contará con plantel completo, sin jugadores lesionados ni suspendidos, para buscar su primera victoria frente a su gran rival desde el Apertura 2024.

Alineaciones probables del Monterrey vs Tigres para la jornada 8 de la Liga MX 2026

Monterrey llega al partido con todas sus alternativas disponibles. Almeyda podrá mantener la estructura utilizada durante las últimas semanas, con Orbelín Pineda, Diego Rossi, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers como las principales armas ofensivas.

Monterrey: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Jesús Corona, Diego Rossi, Lucas Ocampos; Hugo Cuypers.

Tigres, por su parte, llega después del empate 1-1 frente a Necaxa y con novedades importantes en su plantilla. Vucetich recibió las incorporaciones de Memote Martínez y Emiliano Gómez para fortalecer un ataque que ha sufrido diferentes bajas, aunque deberá definir si alguno de los dos está listo para aparecer desde el inicio.

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco, Francisco Reyes; Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ricardo Monreal; Rodrigo Aguirre.

Antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs Tigres en la Liga MX

Monterrey suma tres Clásicos consecutivos sin poder derrotar a Tigres, con dos victorias felinas y un empate. Sin embargo, los universitarios no han podido ganar como visitantes en el Gigante de Acero desde mayo de 2023, cuando se impusieron por la mínima en la semifinal de vuelta del Clausura para avanzar a la final.

Tigres 1-0 Monterrey | Clausura 2026 | Jornada 10

Monterrey 1-1 Tigres | Apertura 2025 | Jornada 16

Tigres 2-1 Monterrey | Clausura 2025 | Jornada 15

Monterrey 4-2 Tigres | Apertura 2024 | Jornada 12

Monterrey 1-1 Tigres | Clausura 2024 | Cuartos de final, vuelta

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 8?

De acuerdo con los momios de Caliente.mx, Rayados parte como ligero favorito para quedarse con el Clásico Regio, con su victoria pagando +126. El triunfo de Tigres aparece en +194, mientras que el empate se encuentra en +260, en un partido que luce cerrado pese al irregular momento que atraviesan ambos equipos.

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