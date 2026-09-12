Vuelta a España 2026, en vivo: ¡A 100 kilómetros de meta!

Solamente restan 2 fracciones para que culmine la versión 81 de la ronda ibérica y la última ‘grande’ de la temporada 2026.

Directo etapa 20 Vuelta a España/ Claro Sports.

Minuto a minuto etapa 20 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 12 de septiembre

100 kms Comienza el ascenso al segundo puerto de montaña del día, Puerto de El Purche de primera categoría.

Serán 8.2 kms de subida al 8% En estos momentos se encuentran 14 ciclistas en fuga.

Segundo grupo con 54 ciclistas a 3:20

Pelotón principal a 10:30 105 kms También cabe mencionar que se reportaron dos retiros: Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) y Chris Hamilton (Team Picnic PostNL). 110 kms En lo que va de etapa, ya pasamos por Puerto de Los Blancares, primer puerto de montaña del día, el cual fue de tercera categoría: La situación allí quedó de la siguiente manera: 1. Pau Miquel – 3 puntos.

2. Wout van Aert – 2 puntos.

3. Andreas Leknessund – 1 punto. San todos bienvenidos Buen día para todos. En este sábado 12 de septiembre les traemos todos los detalles de la disputa de la etapa 21 de La Vuelta a España 2026.

¿A qué hora empieza la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 hoy 12 de septiembre?

Hora local: 12:36 m.

12:36 m. Colombia: 06:36 a.m.

06:36 a.m. Centro de México: 05:36 a.m.

05:36 a.m. Argentina: 08:36 a.m.

Salida y ruta etapa 20, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

El recorrido de la etapa 20 de La Vuelta a España será entre La Calahorra y Collado del Alguacil. La cual tendrá paso por Jérez del Marquesado, Guaidix, Puerto de Los Blancares, Quéntar, Granada, Huétor Vega, Puerto de El Purche, Pinos Gemil, Guejar Sierra y Puerto el Duque.

Se tiene contemplado que al ser considerada como la etapa ‘Reina’, con tantos puertos de montaña y el final en alto esté rondando entre las 4 y 4.5 horas de duración. Sin embargo esto está sujeto a cambios y alguna novedad que se presente.

Etapa 20 de La Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Los derechos de televisión de La Vuelta a España para Latinoamérica le pertenecen a ESPN, esta etapa 20 de la ronda ibérica se podrá ver por uno de sus canales y además en la plataforma de streaming de Disney+. En cuanto al territorio colombiano, en los canales de señal abierta RCN y Caracol también se podrá disfrutar.

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