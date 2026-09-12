Vuelta a España 2026, etapa 21: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 13 de septiembre

En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será la etapa 21 de La Vuelta a España, la jornada que le dará finalización a la competición.

Seo Etapa 21 de La Vuelta/ Claro Sports.

Después de 20 jornadas llenas de ciclismo y mucha pasión se termina esta edición 81 de La Vuelta a España. Para este domingo 13 de septiembre la competición ibérica llegará a Granada, donde se tenía contemplado desde su inicio que sería el finiquito de la misma. Una fracción plana, con un par de repechos para darle la mejor finalización a la tercera ‘grande’ del año.

¿A qué hora empieza la etapa 21 de la Vuelta a España 2026?

Se viene la última etapa de La Vuelta a España 2026, se tiene contemplado para que inicie a las 16:23 (hora local), dicho esto a las 9:36 de la mañana de Colombia estarán comenzando las emociones de esta fracción número 21 de la ronda ibérica.

Colombia: 09:36 a.m.

09:36 a.m. Centro de México: 08:36 a.m.

08:36 a.m. Argentina: 10:36 a.m.

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¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 21, hoy 13 de septiembre?

Se nos terminó la edición 81 de La Vuelta a España. Este domingo 13 de septiembre se correrá la etapa 21 y la última de esta ronda ibérica. Toda la fracción se correrá en Granada, sin puertos de montaña, solamente con un sprint intermedio todos los ciclistas esperan darle un gran finiquito a la última ‘grande’ de este 2026. Serán 112 kilómetros.

Vuelta a España etapa 21/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión.

Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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