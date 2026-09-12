Chivas vs Pumas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver hoy el partido del Apertura 2026; Jornada 8

Guadalajara busca mantener su lugar entre los primeros puestos ante unos Pumas que necesitan sumar para acercarse a la parte alta del Apertura 2026

Chivas vs Pumas, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

El Estadio Akron será escenario de uno de los encuentros que más atención concentra en la Jornada 8 del Apertura 2026. Chivas y Pumas se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en un duelo entre dos de los clubes con mayor tradición del fútbol mexicano.

Guadalajara llega en la segunda posición de la clasificación, mientras que el conjunto universitario ocupa una zona intermedia y necesita comenzar a sumar con mayor regularidad. El partido también tendría el atractivo del regreso de César ‘Chino’ Huerta a Guadalajara, sin embargo, todo apunta a que la afición tendrá que esperar para ver el debut del seleccionado nacional.

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Chivas y Pumas se disputará este domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Akron. El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión para el público en México estará disponible a través de Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos para este encuentro. Además, el desarrollo del partido podrá seguirse mediante la cobertura y el minuto a minuto de Claro Sports

Chivas llega después de conseguir una victoria por 3-0 ante Atlético de San Luis. El resultado permitió al equipo dirigido por Gabriel Milito alcanzar 14 puntos y colocarse en el segundo lugar de la clasificación.

Pumas, por su parte, suma ocho unidades y buscará aprovechar este compromiso para acercarse a los puestos de privilegio. El conjunto universitario llega después de disputar su partido pendiente de la Jornada 7 ante León.

Alineaciones probables del Chivas vs Pumas para la Jornada 8 de la Liga MX 2026

Los entrenadores todavía deben confirmar sus respectivos equipos titulares antes del inicio del partido. Chivas buscará mantener la base que le permitió colocarse entre los primeros lugares, mientras Pumas tendrá que definir su formación después de su actividad entre semana.

Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre, Hugo Camberos, Fernando González, Omar Govea, Santi Sandoval, Efraín Álvarez, Ricardo Marín, Roberto Alvarado.

Pumas: Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Cristian Calderón, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Alan Medina, Uriel Antuna, Robert Morales, Juninho Vieira.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Pumas en la Liga MX

Chivas y Pumas protagonizan uno de los enfrentamientos tradicionales del fútbol mexicano. La rivalidad ha tenido diferentes capítulos a lo largo de los años y Guadalajara cuenta con un dato favorable cuando recibe al conjunto universitario.

Pumas solamente ha conseguido dos victorias en sus últimas décadas de visitas a Guadalajara, una estadística que coloca a los locales con ventaja histórica en este escenario.

El momento actual también favorece a Chivas. El Rebaño suma 14 puntos y se mantiene cerca del liderato, mientras Pumas tiene ocho unidades y necesita comenzar a acumular resultados positivos para no alejarse de los primeros lugares.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 8?

Por el momento de ambos equipos y la condición de local, Chivas parte con ventaja en las previsiones para este encuentro. Guadalajara llega como segundo lugar del torneo y viene de conseguir un triunfo contundente, mientras Pumas todavía busca mayor regularidad.

La localía también representa un factor importante debido al historial reciente entre ambos clubes. Sin embargo, los universitarios cuentan con elementos capaces de cambiar el desarrollo del partido si encuentran espacios en el ataque.

El duelo enfrenta a un Chivas que quiere mantenerse en la parte alta contra un Pumas que necesita sumar. Los tres puntos tendrán un valor importante para ambos equipos, especialmente cuando el Apertura 2026 comienza a acercarse a la mitad de su fase regular.

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