Chelsea vs Hull City en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de Stamford Bridge
¿Dónde ver el Chelsea vs Hull City en vivo? Canales de TV y streaming online
Para el público en México, el Chelsea vs Hull City se puede ver por TNT Sports en televisión y HBO Max vía streaming, además de que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Chelsea vs Hull City para la jornada 4, al momento
Las alineaciones ya fueron confirmadas antes del inicio del partido.
Chelsea: Emiliano Martínez, Jorrel Hato, Levi Colwill, Wesley Fofana, Malo Gusto, Romeo Lavia, Reece James, Pedro Neto, Morgan Rogers, Cole Palmer y João Pedro.
Hull City: Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Matt Crooks, Regan Slater, Mohamed Belloumi, Elliot Stroud y Oli McBurnie.
¿A qué hora inicia el Chelsea vs Hull City hoy 12 de septiembre de 2026?
El Chelsea vs Hull City se jugará este sábado 12 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. En Londres, el silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas. El partido se disputa en Stamford Bridge y corresponde a la jornada 4 de la Premier League 2026-27.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
El Chelsea recibe al Hull City este sábado 12 de septiembre en Stamford Bridge, en uno de los partidos de la jornada 4 de la Premier League 2026-27. El encuentro enfrenta a dos equipos que se encuentran dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla después de tres fechas.
Los Blues llegan con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo de Xabi Alonso superó al Fulham y al Brighton antes de perder 2-1 ante el Arsenal. Hull City, por su parte, suma siete unidades y comenzó la fecha en el tercer puesto, un lugar por encima del Chelsea. Además, no recibió gol durante sus primeros tres encuentros de liga.
El duelo también pone frente a frente dos momentos distintos. Chelsea busca recuperar puntos después de su derrota ante Arsenal, mientras que Hull intenta extender su inicio sin derrota en su regreso a la Premier League. Los Tigers enfrentaron a Manchester United, Coventry City y Aston Villa en sus primeras tres jornadas. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser muy emocionante.