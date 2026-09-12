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Chelsea vs Hull City en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de Stamford Bridge

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¿Dónde ver el Chelsea vs Hull City en vivo? Canales de TV y streaming online

Para el público en México, el Chelsea vs Hull City se puede ver por TNT Sports en televisión y HBO Max vía streaming, además de que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. 

Alineaciones del Chelsea vs Hull City para la jornada 4, al momento 

Las alineaciones ya fueron confirmadas antes del inicio del partido.  

Chelsea: Emiliano Martínez, Jorrel Hato, Levi Colwill, Wesley Fofana, Malo Gusto, Romeo Lavia, Reece James, Pedro Neto, Morgan Rogers, Cole Palmer y João Pedro.  

Hull City: Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Matt Crooks, Regan Slater, Mohamed Belloumi, Elliot Stroud y Oli McBurnie.  

¿A qué hora inicia el Chelsea vs Hull City hoy 12 de septiembre de 2026? 

El Chelsea vs Hull City se jugará este sábado 12 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. En Londres, el silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas. El partido se disputa en Stamford Bridge y corresponde a la jornada 4 de la Premier League 2026-27.

¡¡¡BUENOS DÍAS!!! 

El Chelsea recibe al Hull City este sábado 12 de septiembre en Stamford Bridge, en uno de los partidos de la jornada 4 de la Premier League 2026-27. El encuentro enfrenta a dos equipos que se encuentran dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla después de tres fechas. 

Los Blues llegan con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo de Xabi Alonso superó al Fulham y al Brighton antes de perder 2-1 ante el Arsenal. Hull City, por su parte, suma siete unidades y comenzó la fecha en el tercer puesto, un lugar por encima del Chelsea. Además, no recibió gol durante sus primeros tres encuentros de liga. 

El duelo también pone frente a frente dos momentos distintos. Chelsea busca recuperar puntos después de su derrota ante Arsenal, mientras que Hull intenta extender su inicio sin derrota en su regreso a la Premier League. Los Tigers enfrentaron a Manchester United, Coventry City y Aston Villa en sus primeras tres jornadas. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser muy emocionante. 

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