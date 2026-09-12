Chelsea vs Hull City en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

El Chelsea recibe al Hull City este sábado 12 de septiembre en Stamford Bridge, en uno de los partidos de la jornada 4 de la Premier League 2026-27. El encuentro enfrenta a dos equipos que se encuentran dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla después de tres fechas.

Los Blues llegan con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo de Xabi Alonso superó al Fulham y al Brighton antes de perder 2-1 ante el Arsenal. Hull City, por su parte, suma siete unidades y comenzó la fecha en el tercer puesto, un lugar por encima del Chelsea. Además, no recibió gol durante sus primeros tres encuentros de liga.

El duelo también pone frente a frente dos momentos distintos. Chelsea busca recuperar puntos después de su derrota ante Arsenal, mientras que Hull intenta extender su inicio sin derrota en su regreso a la Premier League. Los Tigers enfrentaron a Manchester United, Coventry City y Aston Villa en sus primeras tres jornadas. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser muy emocionante.