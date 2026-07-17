Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 17 de julio

Isaac del Toro terminó la etapa 13 del Tour de Francia 2026 en el grupo del líder y quedó octavo general, además de tercero entre los jóvenes

Clasificación Tour de Francia 2026 tras etapa 13 | Reuters

La etapa 13 del Tour de Francia 2026 provocó movimientos importantes en la lucha por los primeros lugares. Mauro Schmid conquistó el recorrido entre Dole y Belfort, mientras el colombiano Harold Tejada terminó segundo después de disputar la victoria hasta los últimos metros.

La principal modificación en la clasificación general fue protagonizada por Tom Pidcock, quien formó parte de la fuga del día, terminó tercero en la etapa y avanzó seis posiciones. El británico pasó del décimo al cuarto puesto, a cuatro minutos y 15 segundos del líder.

Isaac del Toro permaneció junto al grupo encabezado por el maillot amarillo durante la parte definitiva del recorrido. El ciclista mexicano llegó a Belfort a siete minutos y 32 segundos del ganador, diferencia que no modificó su distancia de 5:08 respecto a Tadej Pogacar, pero sí lo hizo bajar al octavo lugar por el avance de Pidcock.

El representante del UAE Team Emirates-XRG también continúa dentro de la disputa por el maillot blanco. Del Toro ocupa el tercer lugar de la clasificación de los jóvenes, a solo 46 segundos de Juan Ayuso, quien mantiene el liderato de esta categoría antes de otra jornada de montaña.

Etapa 13 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Dole-Belfort?

Mauro Schmid ganó la etapa 13 con un tiempo de cuatro horas, seis minutos y 58 segundos. El corredor del Team Jayco AlUla superó sobre la línea de meta a Harold Tejada, quien registró el mismo tiempo, mientras Pidcock finalizó tercero, a dos segundos.

La fracción tuvo una distancia de 205.8 kilómetros, con 2 mil 400 metros de desnivel acumulado, por lo que fue la jornada más larga de la edición 2026. Una fuga numerosa logró construir una ventaja superior a los siete minutos y abrió la posibilidad de generar cambios entre los primeros lugares.

Schmid y Tejada realizaron el movimiento definitivo a unos 15 kilómetros de la llegada. Ambos se separaron del grupo en el que viajaban Pidcock, Maxim Van Gils y Brandon McNulty, y conservaron una diferencia suficiente para definir el triunfo en un mano a mano.

Pidcock cruzó la meta dos segundos después, seguido por Van Gils, McNulty, Kévin Vauquelin, Jordan Jegat, Clément Braz Afonso y Tim Wellens. Lucas Plapp completó los primeros 10 lugares a 11 segundos del ganador.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 13

Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 47 horas, 18 minutos y 31 segundos. Jonas Vingegaard permanece segundo a 3:36 y Remco Evenepoel es tercero a 4:06, aunque Pidcock quedó a solamente nueve segundos del podio.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 47:18:31 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +3:36 3 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +4:06 4 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team +4:15 5 Juan Ayuso Lidl-Trek +4:22 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +4:35 7 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +4:44 8 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +5:08 9 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +5:45 10 Lenny Martínez Bahrain Victorious +6:34

Del Toro se encuentra a 26 segundos del séptimo puesto de Florian Lipowitz y mantiene una ventaja de 37 segundos sobre Mattias Skjelmose. La diferencia respecto al tercer lugar es de un minuto y dos segundos, por lo que las próximas jornadas de montaña serán importantes para sus aspiraciones.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 13?

Juan Ayuso continúa como líder de los jóvenes con un registro acumulado de 47:22:53. Paul Seixas está a 13 segundos, mientras Isaac del Toro aparece tercero a 46 segundos, por delante de Lenny Martínez y Davide Piganzoli.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Juan Ayuso Lidl-Trek 47:22:53 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:13 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +0:46 4 Lenny Martínez Bahrain Victorious +2:12 5 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +9:16 6 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech +11:51 7 Kévin Vauquelin Netcompany INEOS Cycling Team +54:24 8 Quinn Simmons Lidl-Trek +1:04:49 9 Raúl García Pierna Movistar Team +1:08:56 10 Lars Craps Lotto-Intermarché +1:31:01

En el resultado de la etapa, el mexicano terminó dentro del grupo del maillot amarillo, a 7:32 de Schmid. Los principales aspirantes al título llegaron juntos, por lo que Del Toro conservó su diferencia respecto a Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Seixas y Lipowitz.

¿A qué hora inicia la próxima etapa 14 del Tour de Francia 2026?

La siguiente jornada será la etapa 14 y se realizará el sábado 18 de julio entre Mulhouse y Le Markstein Fellering. El recorrido tendrá 155.3 kilómetros, será considerado de montaña y presentará aproximadamente 3 mil 800 metros de desnivel.

La salida neutralizada está programada para las 13:10 horas de Francia, equivalentes a las 05:10 horas del centro de México. La llegada está prevista alrededor de las 17:24 horas locales, aproximadamente a las 09:24 de la mañana en territorio mexicano.

La ruta incluye ascensos como el Grand Ballon, el Col du Page y el Ballon d’Alsace antes del cierre en Le Markstein Fellering. Este perfil puede generar nuevos ataques entre los aspirantes a la clasificación general y al maillot blanco.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México, las etapas del Tour de Francia 2026 pueden verse por televisión en ESPN, mientras la transmisión por internet está disponible mediante la plataforma Disney+. Los horarios de la cobertura pueden comenzar antes de la salida oficial, dependiendo de la programación de cada señal.

Claro Sports también ofrece el seguimiento minuto a minuto de cada recorrido, con los resultados de Isaac del Toro, las diferencias entre los favoritos y la clasificación actualizada. El mexicano afrontará la etapa 14 desde el octavo puesto general y como tercero entre los jóvenes.

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