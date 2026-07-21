¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 21 de julio? Resultados y posiciones

En en el marco de la contrarreloj individual, los colombianos pasaron la jornada sin mayores problemas, siendo Egan Bernal el más veloz.

Egan Bernal en la crono del Tour | Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Comenzó la tercera y última semana del Tour de Francia con una contrarreloj individual muy importante de cara a la definición de la clasificación general, la cual dejó ciertos movimientos interesantes tras la etapa 16. Los colombianos también tuvieron acción y damos un repaso a cómo les fue en este día. Entre otras noticias, se debe mencionar el retiro de Florian Lipowitz, quien se cayó en una de las curvas del recorrido.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 21 de julio

Clasificación etapa 16 Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 50. Egan Bernal (NIN) 4:30 83. Sergio Higuita (XAS) 5:26 84. Einer Rubio (MOV) 5:29 159. Harold Tejada (XAS) 7:02

Clasificación general tras la etapa 16 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 15. Egan Bernal (NIN) 45:03 26. Einer Rubio (MOV) 1:37:10 39. Harold Tejada (XAS) 2:05:20 48. Sergio Higuita (XAS) 2:17:19

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la Etapa 17 del Tour de Francia 2026?

Los cuatro colombianos en carrera tomarán salida en Chambéry sobre las 6:30 a.m. (hora de Colombia). Esta jornada tiene 174.7 kilómetros de distancia hasta Voiron. El perfil presenta cuatro puertos de montaña, tres de cuarta categoría y uno de tercera, además de un sprint bonificable.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Para ver la ‘Grande Boucle’ hay varias opciones tanto en televisión como streaming. Tanto Caracol como RCN transmiten la carrera por sus señales abiertas. Por otra parte, ESPN también emite la ronda francesa. Si decide verlo online, Disney + es la plataforma que tiene los derechos. Recuerde que a través de Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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