Pico y placa en Bogotá para este miércoles 22 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
En Claro Sports le recordamos el pico y placa para este miércoles 22 de julio, esto para que evite cualquier tipo de sanciones.
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Los bogotanos iniciaron una nueva semana de actividades y muchos de ellos usan su propio vehículo para moverse a lo largo de la ciudad. En muchos casos es una gran ayuda, pero se debe tener en cuenta la restricción en cuanto a movilidad que establece la ley de tránsito, esto para no tener problemas en ese sentido.
Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles 22 de julio
Para este miércoles 22 de julio no podrán transitar los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Es clave que acate la norma para que evite sanciones. Por otra parte, los carros terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin ningún tipo de restricción.
¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá?
Vale la pena mencionar que el horario ya está establecido y no tiene modificaciones. En la capital el pico y placa empieza a regir a partir de las 6:00 a.m. y se extiende hasta las 9:00 p.m. Se entiende que durante ese periodo de tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo a las calles.
Las excepciones al pico y placa
Las motos siguen fuera de la norma, además de otros vehículos como las bicicletas y patinetas. Si usted necesita salir en un día de restricción, tendrá que pagar el valor solidario. Los transportes de servicios médicos, prensa y condición de discapacidad están exentos de la norma.
Las sanciones por incumplir el pico y placa
En caso de violar el pico y placa, se ve expuesto a un comparendo de $875.452 pesos colombianos. A eso debe sumarle el desgaste y otros valores por la inmovilización del vehículo, el uso de grúa y el parqueadero en los patios.