Zlatan Ibrahimovic explota contra Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026: “Yo le habría dado un cabezazo”

El exdelantero sueco criticó con dureza al argentino por la trifulca ante España y también cuestionó la reacción del campeón del mundo

Zlatan lanzó críticas para todos los involucrados | Franck Fife/AFP | Reuters

España levantó la Copa del Mundo tras vencer 1-0 a Argentina en una final que dominó de principio a fin. Sin embargo, el fútbol terminó pasando a segundo plano durante las celebraciones, debido a una serie de enfrentamientos entre futbolistas en el terreno de juego.

Uno de los futbolistas más señalados por lo ocurrido fue Leandro Paredes. El mediocampista argentino desató varios de los empujones y agresiones después del silbatazo final, incluyendo un incidente en el que derribó a Eric García con un golpe al cuello y posteriormente sujetó y lanzó al suelo a Gavi.

Las imágenes no pasaron desapercibidas para Zlatan Ibrahimovic, quien durante su participación como analista de Fox Sports fue contundente al valorar el comportamiento del argentino. El histórico delantero sueco aseguró que, de haber estado en el terreno de juego, la situación habría terminado de una forma muy distinta.

“Paredes puede alegrarse de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una conducta poco profesional”, declaró Ibrahimovic.

Crítica la reacción española

Zlatan también repartió críticas hacia el lado español. A pesar de que La Roja terminó conquistando el título mundial, el sueco consideró que los futbolistas dirigidos por Luis de la Fuente fueron demasiado pasivos mientras algunos de sus compañeros eran empujados por los rivales.

“No sé qué hacen los jugadores españoles. Simplemente están mirando cómo otro jugador golpea a un compañero“, afirmó Ibrahimovic, sorprendido por la falta de reacción de los campeones durante la trifulca que empañó el cierre del partido.

“Ganó el equipo que tenía que ganar”

Una vez terminada su reflexión sobre los incidentes, el exdelantero del Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y más cambió el foco hacia lo ocurrido dentro del campo y aseguró que el resultado hizo justicia a lo visto durante los 120 minutos. Para Ibrahimovic, España fue ampliamente superior, dominó el desarrollo del encuentro y demostró por qué era el mejor equipo del torneo.

“Hoy ganó el fútbol. España jugó el fútbol que todos quieren ver. Argentina no hizo ni un solo disparo a puerta y la mejor defensa del torneo terminó siendo campeona. Ganó el equipo que tenía que ganar”, sentenció.

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