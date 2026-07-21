Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 21 de julio

Tras un día de descanso, se disputó la contrarreloj individual en el Tour este martes. Estos fueron los resultados de la etapa 16

Remco Evenepoel en la etapa 16 del Tour de France 2026 | Loic VENANCE / AFP

El martes 21 de julio fue el día de la contrarreloj individual en el Tour de France 2026. La etapa 16 fue para el campeón del mundo de la especialidad, Remco Evenepoel, reduciendo la ventaja de Tadej Pogacar en la clasificación general y aumentando la ventaja con el tercero de la general, el mexicano Isaac del Toro.

La noticia del día fue que Florian Lipowitz, el quinto de la general, sufrió una caída tras el tercer punto de referencia que le llevó a abandonar el Tour. Es la segunda jornada consecutiva que un ciclista del Top 5 se retira de la carrera, tras lo sucedido con Jonas Vingegaard en la etapa 15.

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains?

La contrarreloj individual fue para el ganador del último Mundial de la especialidad, Remco Evenepoel. El segundo de la general antes de esta etapa 16 voló en el recorrido de 26.1 kilómetros, ganando etapas consecutivas tras superar a Pogacar y Del Toro el domingo.

Remco recortó casi un minuto a los mejores tiempos en los últimos dos puntos de referencia y en meta, solo Pogacar estuvo a menos de medio minuto. Evenepoel ha disputado tres veces la contrarreloj en el Tour y siempre ha ganado, terminando la etapa 16 con tiempo de 32:19.33. Isaac del Toro fue quinto en el día, a 1 minuto y 21 segundos.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Remco Evenepoel 32:19.33 2 Tadej Pogacar 32:47.69 +0:28 3 Mattias Skjelmose 33:23.64 +1:04 4 Paul Seixas 33:35.87 +1:16 5 Isaac del Toro 33:40.68 +1:21 6 Mattia Cattaneo 34:01.28 +1:42 7 Thymen Arensman 34:06.25 +1:47 8 Bruno Armirail 34:14.73 +1:55 9 Pablo Castrillo 34:19.13 +2:00 10 Joshua Tarling 34:21.04 +2:02

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 16

Isaac del Toro fue quinto en la etapa 16, con tiempo de 33:40.68. Perdió unos segundos con el cuarto de la etapa y la general, Paul Seixas, pero sigue en tercer lugar. Aumentó la ventaja que tenía con Juan Ayuso, además del abandono de Lipowitz. Tadej Pogacar sigue de líder, con más de 4 minutos y medio de ventaja.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Tadej Pogacar 56:14:18 — 2 Remco Evenepoel 56:18:50 +4:32 3 Isaac del Toro 56:21:09 +6:51 4 Paul Seixas 56:21:29 +7:11 5 Juan Ayuso 56:23:40 +9:22 6 Mattias Skjelmose 56:24:32 +10:14 7 Lenny Martínez 56:27:08 +12:50 8 Tom Pidcock 56:27:16 +12:58 9 Jordan Jegat 56:37:08 +22:50 10 Yannis Voisard 56:38:36 +24:18 12 Richard Carapaz 56:40:03 +25:45 15 Egan Bernal 56:59:21 +45:03

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 16?

La clasificación de la camiseta blanca, la de los corredores de hasta 25 años, es liderada por el mexicano Isaac del Toro. Segunda jornada consecutiva que el de Ensenada lidera esta clasificación. Perdió cinco segundos con Paul Seixas en la contrarreloj individual, pero aumentó la ventaja con el resto.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Isaac del Toro 56:21:09 — 2 Paul Seixas 56:21:29 +0:20 3 Juan Ayuso 56:23:40 +2:31 4 Lenny Martínez 56:27:08 +5:59 5 Davide Piganzoli 56:41:46 +20:37 6 Quinn Simmons 57:41:43 +1:20:34 7 Pablo Castillo 57:49:53 +1:28:44 8 Lennert Van Eetvelt 57:54:10 +1:33:01 9 Kevin Vauquelin 58:02:14 +1:41:05 10 Antonio Tiberi 58:13:09 +1:52:00

¿A qué hora inicia la próxima etapa 17 del Tour de Francia 2026?

La etapa 17 del Tour se disputa el miércoles 22 de julio, con salida en Chambery y meta en Voiron. Un recorrido de 174.7 km. que será la última oportunidad de los sprinters de lucir, ya que de jueves a sábado vamos a los Alpes para definir La Grande Boucle.

Según el sitio web oficial del Tour, la carrera iniciará a las 13:20 hora local, 05:20 tiempo del centro de México y 06:20 de Colombia.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

Los mejores momentos de todas las etapas del Tour los puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports, con un programa especial de media hora con los highlights del día.

En ClaroSports.com tendremos el seguimiento minuto a minuto de todas las etapas, cuya transmisión por TV podrás seguir en México por ESPN y Disney+, mientras que en Colombia va por Caracol TV y RCN

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