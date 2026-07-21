La fría respuesta de Lionel Scaloni ante la polémica pancarta de Argentina alusiva a las Islas Malvinas

La FIFA publicó días atrás que su comité disciplinario analiza una posible sanción contra la selección argentina por su pancarta con tintes políticos

Pancarta de Argentina: “Las Malvinas son argentinas” | Reuters

La imagen que dejó la celebración de la selección de Argentina después de su victoria en las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra con la pancarta de “Las Malvinas son argentinas” recorrió todo el planeta y, en medio del análisis que mantiene la FIFA para una posible sanción a la Albiceleste por su pronunciamiento político, Lionel Scaloni tuvo que sortear los cuestionamientos sobre la polémica que arrastra el equipo que dirige tras su llegada al país luego de perder la final frente a España el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium.

El técnico de 48 años fue interceptado por un amplio grupo de reporteros que esperaba su salida de las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino durante las primeras horas de este martes 21 de julio y los dos cuestionamientos más recurrentes estuvieron relacionados con su continuidad en el banquillo y con la controversia que arrastra la selección sobre las Islas Malvinas, archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, cuya soberanía continúa en disputa con Inglaterra.

Lionel Scaloni expresó que no tiene ninguna idea sobre si la pancarta alusiva a las Islas Malvinas podría traerle problemas a la selección argentina con la FIFA e indicó que, hasta este momento, el organismo que dirige Gianni Infantino no les ha comunicado nada al respecto. La tela fue levantada por los futbolistas de la Albiceleste sobre el terreno de juego del Estadio Atlanta el pasado 15 de julio, después de que algunos aficionados la ingresaran al estadio y la lanzaran al campo.

“No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro… no sé, no nos dijeron nada. Me preguntás cosas que no sé… la vi (la bandera) como ustedes”, indicó el entrenador argentino en su automóvil mientras salía del recinto de la AFA.

La FIFA publicó un comunicado de prensa después de la polémica para dejar en claro que su Comité Disciplinario independiente se encuentra analizando la situación para determinar si toma medidas con base en su Código Disciplinario. Cabe recordar que, en 2014, la AFA tuvo que pagar 27 mil dólares por exhibir una pancarta alusiva a las Islas Malvinas previo a un partido amistoso ante Eslovenia.

Después de perder la final del Mundial 2026 frente a España en Nueva York-Nueva Jersey, Lionel Scaloni dejó su futuro en el aire tras señalar que planea cumplir su contrato hasta diciembre de este año y que más tarde tomará una decisión sobre su futuro profesional. Aunque no habló sobre su decisión final, sí dejó en claro que piensa mantenerse en el cargo con normalidad durante el resto de su vínculo contractual.

“Son cosas normales que uno se replantea y hasta diciembre, como digo, estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Es lo que no sabemos (su futuro en la selección). Este es un lugar soñado que ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar por primera vez. Es un lugar en el que cualquiera quisiera estar”, sentenció.

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