Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Tarling en silla caliente!

7:51 a.m.

Sin mayores novedades en estos momentos en la etapa 16 del Tour de Francia.

Daan Hoole cuenta con el mejor registro en el primer parcial.

Joshua Tarling se encuentra en e la silla caliente con 34:21, segundo lugar para Filippo Ganna y el tercero para Huub Artz.

Próximo a partir Mads Pedersen, líder parcial de la clasificación de los puntos. Sobre las 7:57 estará partiendo el primer latinoamericano, Jefferson Cepeda.