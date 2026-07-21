Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Tarling en silla caliente!
La última semana de la ronda francesa trae una mayor exigencia con la aparición de la alta montaña para definir el título.
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Isaac del Toro, etapa 16 del Tour de Francia 2026: ¿quién gana el recorrido Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains?
7:51 a.m.
Sin mayores novedades en estos momentos en la etapa 16 del Tour de Francia.
Daan Hoole cuenta con el mejor registro en el primer parcial.
Joshua Tarling se encuentra en e la silla caliente con 34:21, segundo lugar para Filippo Ganna y el tercero para Huub Artz.
Próximo a partir Mads Pedersen, líder parcial de la clasificación de los puntos. Sobre las 7:57 estará partiendo el primer latinoamericano, Jefferson Cepeda.
7:48 a.m.
Thibault Guernalec registra 0:21 por debajo de Joshua Tarling en el tercer parcial, veremos cómo termina en meta, pero tal como le sucedió a Filippo Ganna, el francés también le bajó y la tebdrá muy complicado para quitarle la silla caliente a Taerling.
Desde el radio, su equipo lo alienta para que dé su mejor esfuerzo y quedarse con esa silla claiente anhelada.
Próximo a partir Georg Zimmermann.
7:41 a.m.
Thibault Guernalec asecha y le mete temor a Joshua Tarling, el francés acaba de registrar el mejor tiempo en el segundo parcial con 17:43, mejorando lo hecho por Filippo Ganna y Huub Artz, y mucho más lo de Tarling, quien allí registró 0:07 por debajo. Veremos cómo le va a Guernalec en el descenso y si finalmente puede quitarle la silla caliente a Tarling.
Próximo a partir: Marco Frigo.
7:38 a.m.
Joshua Tarling se sentó en la silla caliente por sus registros en los últimos parciales. En el tercero registró 25:28 y en meta fue con 34:21. El británico no fue superado ni por Filippo Ganna, a pesar que el italiano metía miedo, no pudo.
Próximo a salir Emiel Verstrynge.
7:33 a.m.
Filippo Ganna aceleró el paso desde el último parcial hasta la meta, el italiano cruzó la meta y paró el último reloj con 34:25, sin embargo no le alcanza para superar a Joshua Tarling y sentarse en la silla caliente.
Próximo a partir desde Évian-les-Bains, es el alemán Nico Denz.
7:30 a.m. ¿Cómo es el orden de partida?
Todas las salidas de la contrarreloj individual se toman desde la clasificación general del último lugar, al primero; es decir el último de la clasificación general parte de primero y así consecutivamente hasta llegar al primer lugar.
Dicho esto Tadej Pogacar será el último en partir, Isaac del Toro, tercero en la general, lo hará de anteantepenúltimo.
El primer latinoamericano en salir, será el ecuatoriano Jefferson Cepeda.
7:25 a.m.
Joshua Tarling se encuentra en la silla caliente, con un tiempo de 34:21, en el segundo lugar está Huub Artz a 0:28 y tercero es Daan Hoole con 0:39.
Próximo a salir de Évian-les-Bains es Michel Hessmann.
7:20 a.m.
Precisamente Filippo Ganna registró el mejor tiempo en el segundo parcial, con 17:43, el mejor tiempo allí era Huub Artz. El italiano va por la silla caliente de Joshua Tarling.
Benjamín Thomas es el próximo a partir desde Évian-les-Bains.
7:15 a.m.
En estos momentos Filippo Ganna del Netcompany INEOS acaba de pasar por el puerto de montaña de Côte de Larringes, el campeón nacional de la contrarreloj de Italia va por la victoria, recordemos que en la primera etapa de este Tour de Francia 2026 el italiano fue segundo en aquella contrarreloj por equipos.
7:05 a.m.
Cabe mencionar que esta contrarreloj individual es atípica, distinta a otras, ya que los organizadores del Tour de Francia 2026, pactaron una crono-escalada, con un puerto de montaña de segunda categoría en Côte de Larringes, al kilómetro 9.5. Lo que la hace más llamativa.
Para este martes 21 de julio se registró un abandono, Lars Craps del Lotto Intermaché dijo adiós a la competición.
07:00 a.m.
En estos momentos el británico Tarling Joshua se encuentra en la silla caliente, es decir que es el ganador virtual de esta etapa 16 del Tour de Francia 2026.
Sean todos bienvenidos
Después de una merecida jornada de descanso, este martes 21 de julio regresan las emociones del Tour de Francia con una cron-escalada individual de 26.1 kilómetros de recorrido entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? Clasificación completa
El mexicano está en la tercera casilla, a menos de seis minutos de su compañero Tadej Pogacar, quien marcha en el liderato de la clasificación general individual. Es un momento muy delicado de la carrera, pues el esfuerzo hecho por varios ya les ha costado el retiro de la la presente edición y la alta montaña aparecerá en la última semana para aumentar la exigencia a quienes siguen con la ilusión de la camiseta amarilla.
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar (UAE)
|55:41:31
|2.
|Remco Evenepoel (RBH)
|5:00
|3.
|Isaac del Toro (UAE) (MEX)
|5:58
|4.
|Paul Seixas (DCC)
|6:23
|5.
|Florian Lipowitz (RBH)
|6:48
|6.
|Juan Ayuso (LDT)
|7:28
|7.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|9:38
|8.
|Lenny Martínez (BHV)
|10:28
|9.
|Tom Pidcock (PQ36)
|11:19
|10.
|Jordan Jegat (TEN)
|19:26
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿dónde ver al mexicano por TV y online?
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