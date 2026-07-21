El Tour pierde a otro de sus favoritos: Florian Lipowitz abandona tras una fuerte caída

El alemán Florian Lipowitz, quinto en la clasificación general, se despidió del Tour de Francia 2026 luego de una violenta caída que le provocó una fractura de clavícula.

Florian Lipowitz abandona el Tour de Francia | Reuters.

El Tour de Francia 2026 perdió este martes a uno de los corredores que llegaba con mayores expectativas. El alemán Florian Lipowitz tuvo que abandonar la competencia tras sufrir una aparatosa caída durante la contrarreloj individual de la etapa 16, disputada en Thonon-les-Bains, en un accidente que puso fin a su participación en la ronda francesa.

Una caída a alta velocidad terminó con su Tour

El compañero de Remco Evenepoel perdió el control de su bicicleta en uno de los sectores del recorrido y terminó impactando a gran velocidad contra una de las barreras de protección. Las imágenes del accidente mostraron la dureza del golpe y la preocupación inmediata de los asistentes y del personal médico presente en la prueba.

Tras la caída, Lipowitz permaneció en el suelo visiblemente adolorido, sujetándose el hombro derecho. Minutos después fue atendido por los servicios médicos y trasladado en ambulancia para realizarle las respectivas valoraciones. Horas más tarde, se confirmó que sufrió una fractura de clavícula, lesión que obligó a su retiro definitivo del Tour de Francia.

Florian Lipowitz is forced to leave the Tour. Speedy recovery ❤️‍🩹



Lipowitz est contraint d’abandonner le Tour, bon rétablissement. 💛#TDF2026 pic.twitter.com/vR3eEKvwaB — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

Se despide cuando peleaba por la clasificación general

El abandono representa un duro golpe para el ciclismo alemán, ya que Lipowitz era considerado una de las grandes esperanzas de su país y uno de los corredores llamados a luchar por los puestos de privilegio en la clasificación general. Antes del inicio de la etapa ocupaba la quinta posición, manteniéndose en la pelea con los mejores de la carrera.

El alemán venía consolidándose como uno de los nombres más destacados del pelotón internacional gracias a su regularidad en la montaña y a su capacidad para mantenerse entre los favoritos durante las primeras dos semanas del Tour. Su salida modifica el panorama de la clasificación general y abre la puerta para que otros aspirantes escalen posiciones en la recta final de la carrera.

Ahora, la prioridad será la recuperación del corredor de 25 años, quien deberá superar la fractura de clavícula antes de pensar en volver a competir. Su abandono supone una de las bajas más sensibles de esta edición del Tour de Francia y deja a la carrera sin una de las grandes revelaciones de la clasificación general.

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