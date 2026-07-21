Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 17 Chambéry – Voiron

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 de este miércoles 22 de julio cuenta con un recorrido de 174,7 km con un tramo final ideal para los velocistas

¿Dónde ver en vivo online la etapa 17 del Tour de Francia 2026? | Claro Sports

El Tour de Francia 2026 entra en su recta final con la disputa de la etapa 17, una jornada programada para este miércoles 22 de julio, que ofrecerá un respiro relativo antes del exigente desenlace en los Alpes. Tadej Pogačar se mantiene como líder de la clasificación general con una ventaja de 4:32 minutos sobre Remco Evenepoel, mientras que el mexicano Isaac del Toro continúa en una destacada tercera posición, a 6:51 del maillot amarillo y con el podio provisional en sus manos.

La etapa 16, una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, dejó una nueva exhibición de Remco Evenepoel, quien se impuso con autoridad para conseguir su segunda victoria consecutiva en la presente edición. El belga recortó tiempo respecto a Tadej Pogačar, aunque el esloveno conservó el liderato de la clasificación general.

Por su parte, Isaac del Toro superó con éxito uno de los desafíos más importantes de la carrera al finalizar quinto en la contrarreloj, resultado que le permitió defender su lugar entre los tres mejores de la clasificación. Ahora, el ciclista mexicano afrontará la etapa 17 entre Chambéry y Voiron con la misión de conservar su ventaja sobre sus perseguidores antes de las decisivas jornadas de alta montaña que definirán La Grande Boucle.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 17 de Chambéry – Voiron?

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 de este miércoles 22 de julio ofrecerá una aparente tregua antes del exigente cierre en los Alpes, aunque el recorrido promete mantener la emoción de principio a fin. La jornada unirá Chambéry y Voiron a lo largo de 174.7 kilómetros, con un desnivel acumulado de 2,200 metros. Sobre el papel luce como una etapa llana de transición, pero también representa la última gran oportunidad para los velocistas y una ocasión perfecta para que los especialistas en escapadas intenten sorprender al pelotón.

El recorrido no concederá demasiados respiros. Los primeros 60 kilómetros atravesarán el parque natural regional de Bauges, con cuatro puertos de montaña, incluido el Col des Prés, antes de entrar al parque natural de Chartreuse, donde el terreno ondulado y ascensos como el Col de Couz favorecerán los ataques. En el tramo decisivo, una cota de 2.5 kilómetros al 3.5% de pendiente, ubicada a seis kilómetros de la meta, podría marcar diferencias antes del descenso hacia Voiron. Además, el viento de costado pondrá a prueba la colocación del pelotón durante gran parte del día, mientras que el viento en contra en los últimos cinco kilómetros y el desgaste propio de la tercera semana abrirán un interesante duelo entre los equipos de los velocistas y los corredores que apuesten por una fuga.

México y Centroamérica : 05:20 horas

: 05:20 horas Estados Unidos : 07:20 horas ET y 04:20 horas PT

: 07:20 horas ET y 04:20 horas PT Colombia : 06:20 horas

: 06:20 horas Argentina: 08:20 horas

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

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México, Argentina y Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos : Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

: Peacock y NBC (sólo algunas etapas). Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

La edición 113 del Tour de Francia propone un recorrido de 3,321 kilómetros repartidos en 21 etapas, con dos días de descanso durante las tres semanas de competencia. El perfil del trazado contempla siete jornadas llanas para los especialistas en velocidad, cuatro etapas de media montaña y ocho de alta montaña, cinco de ellas con llegada en alto, incluido un doble ascenso consecutivo al histórico Alpe d’Huez. Además, la carrera comenzó con una contrarreloj por equipos en el Grand Départ de Barcelona y también incluye una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

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