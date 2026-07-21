Isaac del Toro mantiene el tercer lugar del Tour de Francia tras la crono-escalada; Evenepoel gana la etapa 16

El mexicano terminó a cinco segundos de Paul Seixas y conservó la camiseta blanca de mejor joven de la competencia

Del Toro se mantiene en el podio; Evenepoel se lleva la etapa 16. | Reuters.

Isaac del Toro superó una nueva prueba en el Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano completó la etapa 16, una contrarreloj individual con formato de crono-escalada entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, y logró mantener su tercera posición dentro del podio general, además de conservar la camiseta blanca como mejor joven de la competencia.

La jornada de este martes estuvo marcada por una prueba de 26.1 kilómetros con un puerto de montaña de segunda categoría en Côte de Larringes, una característica que convirtió la contrarreloj en un desafío diferente para los especialistas de la disciplina. Desde el inicio, los favoritos fueron Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, mientras que Del Toro tenía el objetivo de defender su tercer puesto en la clasificación general y su liderato entre los jóvenes.

El mexicano arrancó su ejercicio como el tercer ciclista de la clasificación general en tomar la salida, solo por delante de Remco Evenepoel y Tadej Pogacar. La posición le permitió conocer los tiempos de sus rivales directos, aunque también tenía la presión de responder al desempeño del francés Paul Seixas, quien amenaza su posición en la clasificación de jóvenes.

En el primer parcial, Del Toro registró un tiempo de 8:08, solo por detrás de Remco Evenepoel, quien marcó la referencia con 8:08. Posteriormente, en el segundo control, ubicado tras el ascenso de segunda categoría, el mexicano registró 16:48, mismo tiempo que Paul Seixas, manteniendo la pelea directa por la camiseta blanca.

Clasificación de la etapa 16 del Tour de Francia

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Remco Evenepoel (RBH) 32:19 2. Tadej Pogacar (UAE) +0:28 3. Mattias Skjelmose (LDT) +1:04 4. Paul Seixas (DCG) +1:16 5. Isaac del Toro (UAE) +1:21 6. Mattiaa Cattaneo (RBH) +1:41 7. Thymen Arensman (NIN) +1:46 8. Bruno Armirail (VIS) +1:55 9. Pablo Castrillo (MOV) +1:59 10. Joshua Starling +2:02

Finalmente, el representante del UAE Team Emirates cruzó la línea de meta con un tiempo de 33:40, apenas cinco segundos por detrás de Paul Seixas, quien terminó con 33:35. Con este resultado, Del Toro logró conservar el tercer lugar de la clasificación general y la camiseta blanca que distingue al mejor joven del Tour de Francia.

Remco Evenepoel conquista la etapa y Pogacar salva un susto

La victoria de etapa quedó en manos de Remco Evenepoel, quien confirmó su condición de especialista en contrarreloj. El belga detuvo el cronómetro en 32:19, superando el registro de Mattias Skjelmose, quien había liderado provisionalmente con 33:23.

El campeón olímpico y mundial de contrarreloj tomó la salida después de Del Toro y desde los primeros parciales marcó diferencia sobre sus principales rivales. Incluso en el segundo parcial superó la referencia de Skjelmose con un tiempo de 15:42, mientras que Tadej Pogacar quedó a 14 segundos del belga en ese punto del recorrido.

Pogacar, líder de la clasificación general, terminó la jornada sin perder terreno importante, aunque vivió un momento de tensión durante el recorrido cuando se abrió demasiado en una curva y estuvo cerca de sufrir una caída. El esloveno logró controlar la bicicleta gracias a la reacción con los frenos y continuó su camino hacia la meta.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Tadej Pogacar 56:14:18 — 2 Remco Evenepoel 56:18:50 +4:32 3 Isaac del Toro 56:21:09 +6:51 4 Paul Seixas 56:21:29 +7:11 5 Juan Ayuso 56:23:40 +9:22 6 Mattias Skjelmose 56:24:32 +10:14 7 Lenny Martínez 56:27:08 +12:50 8 Tom Pidcock 56:27:16 +12:58 9 Jordan Jegat 56:37:08 +22:50 10 Yannis Voisard 56:38:36 +24:18 12 Richard Carapaz 56:40:03 +25:45 15 Egan Bernal 56:59:21 +45:03

La etapa también tuvo como protagonista al francés Florian Lipowitz, quien sufrió una fuerte caída durante el recorrido y quedó en duda su continuidad dentro del Tour. Además, Jonas Vingegaard volvió a ser recordado durante la jornada, luego de que su compañero Bruno Armirail buscara rendirle homenaje tras el abandono del danés por una caída en la etapa anterior.

Con la etapa 16 completada, Isaac del Toro continúa dentro de la pelea por el podio del Tour de Francia 2026 y afrontará las últimas jornadas de montaña con el objetivo de mantener su lugar entre los mejores corredores de la clasificación general.

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