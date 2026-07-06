Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 6 de julio

Isaac del Toro volvió a ser protagonista en la etapa 3 del Tour de Francia al trabajar para Tadej Pogacar, nuevo líder de la clasificación general

Isaac del Toro es cuarto en la clasificación general | Reuters

Isaac del Toro firmó otra actuación destacada en el Tour de Francia 2026 durante la tercera etapa entre Granollers y Les Angles. Un día después de conseguir la primera victoria de su carrera en la Grande Boucle, el mexicano cambió de rol para convertirse en una pieza clave del UAE Team Emirates en la estrategia que terminó con el triunfo de Tadej Pogacar.

El bajacaliforniano se mantuvo en el grupo de favoritos durante toda la jornada y apareció en el momento decisivo. En el ascenso final impuso el ritmo para reducir el grupo principal y dejó a Pogacar en una posición ideal para lanzar el ataque definitivo dentro del último kilómetro, movimiento con el que el esloveno aseguró la victoria de etapa.

Del Toro cruzó la meta en la novena posición, apenas cuatro segundos detrás de su compañero, confirmando el gran inicio de Tour que vive en su debut. Además de mantenerse entre los mejores de la clasificación general, volvió a demostrar que puede responder tanto como líder de etapa como gregario de lujo para el principal candidato al título.

Etapa 3 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Granollers – Les Angles?

Tadej Pogacar conquistó la tercera etapa del Tour de Francia 2026 tras imponerse en el exigente recorrido de 195.9 kilómetros entre Granollers y Les Angles. El UAE Team Emirates controló la carrera en los kilómetros finales, neutralizó la fuga de Alex Baudin y preparó el terreno para el ataque del campeón esloveno, quien superó por segundos a Jonas Vingegaard y volvió a vestir el maillot amarillo.

El triunfo representó la victoria número 22 de Pogacar en el Tour de Francia y confirmó el dominio del UAE en el arranque de la competencia, luego del triunfo de Isaac del Toro en la segunda etapa. Gracias a las bonificaciones y a su ataque final, el esloveno pasó al liderato de la clasificación general en una cerrada batalla con Vingegaard.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 4:45:11 +10″ 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:02 +6″ 3. Richard Carapaz EF Education – EasyPost ” +4″ 4. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team “ 5. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobiliy 0:04 6. Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché “ 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe “ 8. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe “ 9. Isaac del Toro UAE Team Emirates “ 10. Juan Ayuso Lidl – Trek “

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: Etapa 3

La victoria permitió a Tadej Pogacar asumir el liderato del Tour de Francia 2026 con un tiempo acumulado de 8:46:55. Aunque Jonas Vingegaard registra el mismo tiempo, el esloveno se quedó con el maillot amarillo gracias a los criterios de desempate y a las bonificaciones obtenidas durante la etapa.

Isaac del Toro también dio un salto importante en la clasificación general. El mexicano ocupa la cuarta posición, a 24 segundos del líder, consolidándose como el mejor latinoamericano de la competencia y manteniéndose como una de las principales cartas del UAE Team Emirates tanto para apoyar a Pogacar como para aspirar a una destacada actuación individual.

Clasificación general del Tour de Francia:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 8:46:55 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA- hansgrohe 0:23 4. Isaac del Toro UAE Team Emirates 0:24 5. Juan Ayuso Lidl – Trek 0:27 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:48 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:53 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 1:09 9. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:11 10. Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 1:17

¿A qué hora inicia la próxima etapa 4 del Tour de Francia 2026?

La cuarta etapa del Tour de Francia 2026 se disputará este martes 7 de julio entre Carcassonne y Foix, con un recorrido de 181.9 kilómetros. La jornada presenta un perfil de media montaña con cuatro puertos puntuables, incluidos el Col de Coudons y el Col de Montségur, este último situado a 34 kilómetros de la meta. La salida está programada para las 4:10 horas, tiempo del centro de México, en una etapa que podría generar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México, el Tour de Francia 2026 puede seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma de Disney+. La transmisión televisiva de la etapa 4 comenzará a las 5:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la salida oficial de la carrera está programada para las 4:10 horas, por lo que los aficionados podrán seguir desde temprano la actuación de Isaac del Toro en una nueva jornada de montaña.

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