Competir enfermo y la presión: los retos silenciosos de Isaac del Toro en el Tour de Francia

Isaac del Toro reveló que compitió enfermo y bajo presión antes de lograr el tercer lugar y el maillot blanco en el Tour de Francia

Del Toro cuenta lo que vivió en el Tour de Francia ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Isaac del Toro reconoció que controlar la presión fue uno de los mayores retos durante su participación en el Tour de Francia 2026, competencia en la que terminó tercero de la clasificación general y conquistó el maillot blanco. El mexicano explicó que tuvo que mantenerse enfocado pese a los problemas físicos y a la responsabilidad que asumió dentro del UAE Team Emirates-XRG.

El ciclista de Ensenada también reveló que él y varios compañeros compitieron enfermos durante distintas etapas, mientras algunos estuvieron cerca de abandonar. A pesar de esas condiciones, el equipo evitó mostrar debilidad ante sus rivales y Del Toro consiguió el primer podio de un mexicano en la historia del Tour de Francia. LEE LA NOTA COMPLETA

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