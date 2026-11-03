Comunicaciones ya no se permite fallar: Montoya fija una meta para salvar el torneo

Roberto Montoya reveló el objetivo que fijó en Comunicaciones tras vencer a Mixco.

Comunicaciones se ilusiona con levantar su nivel | @cremasoficial

Comunicaciones se propuso ganar todo lo que le queda, aunque ni Roberto Montoya garantiza que eso alcance para clasificar. Después de la remontada 3-1 ante Deportivo Mixco, el entrenador reveló que el plantel se había fijado una meta de 15 puntos en los últimos cinco partidos de la fase regular. Los primeros tres ya están asegurados; ahora, el desafío será conseguir los otros 12 para intentar rescatar un Torneo Apertura 2026 que mantiene a los Cremas bajo presión.

La victoria en el Cementos Progreso permitió llegar a 20 unidades y recuperar confianza después de la derrota en el Clásico Nacional. Sin embargo, el mensaje del técnico fue más allá del alivio inmediato: Comunicaciones necesita convertir esa reacción en una secuencia de triunfos, sin volver a dejar puntos que puedan complicar sus posibilidades de alcanzar la fase final.

Montoya apunta a los 12 puntos que le quedan a Comunicaciones

El mexicano explicó que la exigencia fue planteada antes del encuentro frente a Mixco. El cuerpo técnico decidió enfocar al grupo en un objetivo concreto: ganar las cinco presentaciones restantes. La remontada representó el primer paso de un plan que ahora deberá sostenerse durante cuatro jornadas consecutivas.

“Ahora quedan 12 y vamos por los 12. Ya al final veremos si alcanza o no”, expresó Montoya. La declaración resume tanto la ambición como la incertidumbre del momento albo. Un cierre perfecto llevaría a Comunicaciones a 32 puntos, pero el entrenador evitó presentar esa cifra como una garantía de clasificación.

Montoya encontró motivos para confiar en la respuesta del equipo. Destacó la actitud, la personalidad y la convicción de sus futbolistas para revertir el marcador, especialmente después del golpe que había significado perder contra Municipal. Para el entrenador, la victoria confirmó que el grupo conserva recursos para competir aun cuando el desarrollo del partido se vuelve adverso.

Su evaluación del funcionamiento también incluyó aspectos pendientes. Consideró que Comunicaciones tuvo una buena primera mitad y consiguió progresar en el campo, aunque señaló dificultades en el último toque y falta de precisión en los centros. El triunfo no eliminó las correcciones necesarias, sobre todo en las acciones que deben terminar en oportunidades de gol.

Marquense, la siguiente prueba del plan crema

El próximo compromiso frente a Marquense será el segundo examen de esa meta trazada por el cuerpo técnico. Montoya aseguró que el equipo ya está enfocado en ese encuentro y sostuvo que buscará avanzar partido a partido. La intención es evitar que la alegría ante Mixco se convierta en una reacción aislada dentro de una campaña irregular.

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones reacciona ante Mixco y vuelve al triunfo

Comunicaciones tiene un objetivo definido y cuatro partidos para perseguirlo. Ganarlos todos le permitiría cerrar la fase regular con cinco victorias consecutivas y llegar a 32 unidades. Por ahora, esa es la apuesta de Montoya: sumar sin interrupciones, recuperar terreno y esperar que el esfuerzo alcance para mantener al equipo en la lucha por el campeonato.

Te puede interesar –