Jorge Aparicio rompe el silencio en Xelajú y responde a quienes cuestionan su compromiso

Su explicación revela lo que ha vivido lejos de las canchas.

Jorge Aparicio, pieza importante de Xelajú MC | @92aparicio25

Jorge Aparicio decidió explicar lo que ha vivido lejos de las canchas después de que su ausencia generara cuestionamientos entre aficionados de Xelajú MC. El mediocampista, que sufrió una lesión en el peroné durante su participación con la Selección de Guatemala, publicó un comunicado para detallar las dificultades de su recuperación y rechazar que su baja responda a una falta de compromiso con los Superchivos.

“Detrás de cada ausencia también hay una lucha”, fue el mensaje con el que Aparicio abrió su explicación. La frase resume el tono de una publicación en la que el futbolista expuso el desgaste de las últimas semanas, su búsqueda de respuestas médicas y el deseo de regresar a competir tanto con su club como con la Bicolor.

Jorge Aparicio explica por qué su recuperación ha tardado

El volante se lesionó hace casi un mes, después de recibir un golpe en el encuentro de Guatemala ante Surinam que lo obligó a ser sustituido. Posteriormente se confirmó que sufrió una fisura en el peroné. La falta de información sobre su evolución alimentó las dudas alrededor de una ausencia que se prolongó más de lo esperado.

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“La lesión en el peroné no ha sido fácil. Han sido días de estudios, consultas, terapias y de buscar respuestas para saber exactamente qué tengo y cómo recuperarme de la mejor manera”, explicó Aparicio. Sus palabras describen un proceso que ha requerido distintas evaluaciones y tratamientos, sin que en el comunicado establezca una fecha para volver a jugar.

La incertidumbre también dio lugar a señalamientos sobre sus prioridades. Entre los cuestionamientos de aficionados apareció la sospecha de que el mediocampista buscaba estar completamente recuperado para los compromisos de Guatemala ante Canadá por la Liga de Naciones de Concacaf. Aparicio respondió a esas interpretaciones al explicar que su ausencia ha estado acompañada de dificultades que no siempre son visibles desde afuera.

“A veces es muy fácil opinar sin conocer lo que hay detrás, sin saber los momentos difíciles que uno pasa y todo lo que hace para salir adelante”, manifestó. El futbolista puso así el foco en la distancia entre las críticas que recibe y el trabajo que asegura realizar para superar la lesión.

La respuesta de Aparicio a las dudas sobre su compromiso con Xelajú

El punto más directo del comunicado llegó cuando el volante se refirió a las razones de su baja. “Nunca ha sido falta de ganas ni de compromiso. Al contrario, soy el primero que quiere estar en la cancha”, sostuvo, en una respuesta a quienes habían puesto en duda su disposición para volver a vestir la camiseta de Xelajú.

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Aparicio también reivindicó su vínculo con el club y la Selección Nacional, sin presentar ambas responsabilidades como una elección entre una y otra. “El fútbol es lo que amo y representar los colores de mi equipo y de mi país es algo que siempre he llevado con mucho orgullo”, afirmó. Su mensaje apunta a dejar claro que el deseo de regresar incluye a los dos equipos.

Aunque ofreció detalles sobre lo que ha atravesado, Aparicio no anunció un plazo de recuperación ni confirmó en qué partido podría reaparecer. El comunicado se concentró en explicar su situación personal y en pedir que su ausencia se entienda dentro de un proceso de recuperación, en lugar de interpretarse como una decisión de mantenerse al margen.

El cierre estuvo dedicado a quienes le han brindado apoyo durante estas semanas. “Gracias a todos los que han estado pendientes y me han escrito durante estos días. Seguimos trabajando para volver pronto. VAMOS QUE VAMOS”, escribió. Mientras continúa su recuperación, Aparicio busca dejar atrás las dudas sobre su compromiso y volver a demostrarlo en el lugar donde quiere estar: dentro de la cancha.

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