Dieleke le da otro bronce a Argentina; Muchirahondo e Ishikawa suman su segundo oro en Dakar 2026

El tercer día de la natación olímpica juvenil coronó a nuevos campeones, entre ellos, a los representantes de Nueva Zelanda y Japón

Argentina, Nueva Zelanda y Japón subieron al podio de Dakar 2026. | Claro Sports.

La argentina Cecilia Dieleke volvió a subir al podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de conquistar la medalla de bronce en los 100 metros dorso femenil. La nadadora sudamericana sumó su segunda presea de la competencia, tras el oro que consiguió previamente en los 200 metros de la misma especialidad.

La sesión de finales de natación de este martes 3 de noviembre también tuvo como protagonistas al neozelandés Ariel Muchirahondo y a la japonesa Mana Ishikawa, quienes conquistaron su segunda medalla de oro en Dakar 2026. Ambos reafirmaron su dominio en las pruebas de dorso y pecho, respectivamente, mientras que Rumania y China también sumaron títulos.

Cecilia Dieleke consigue el bronce y suma su segunda medalla en Dakar 2026

Cecilia Dieleke terminó en la tercera posición de los 100 metros dorso femenil con un tiempo de 1:00.83 minutos. La argentina quedó por detrás de la rumana Daria-Mariuca Silisteanu, quien conquistó el oro con 59.98 segundos, y de la surcoreana Seungwon Kim, ganadora de la plata con un registro de 1:00.25.

Con este resultado, Dieleke alcanzó su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de proclamarse campeona en los 200 metros dorso. La representante argentina volvió a colocarse entre las tres mejores nadadoras de su especialidad y amplió la cosecha de preseas de su país en Senegal.

Por su parte, Silisteanu también consiguió su segunda medalla de la competencia, aunque esta vez logró subir a lo más alto del podio. La rumana había obtenido previamente la plata en los 100 metros mariposa y ahora sumó su primer oro al completar los 100 metros dorso por debajo del minuto.

Ariel Muchirahondo y Mana Ishikawa consiguen su segundo oro en Dakar 2026

En la rama varonil de los 100 metros dorso, Ariel Muchirahondo conquistó su segunda medalla de oro en Dakar 2026, después de detener el cronómetro en 55.69 segundos. El representante de Nueva Zelanda ya había ganado los 200 metros dorso, por lo que completó el doblete en ambas distancias durante los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La final se resolvió por una diferencia de apenas una décima de segundo. El griego Nikolaos Papatheodorou obtuvo la plata con 55.79 segundos, después de haber ganado el bronce en los 200 metros dorso. Por su parte, el portugués Miguel Reis Oliveira completó el podio con un registro de 56.24 segundos, en una prueba que dejó al neozelandés con dos títulos juveniles.

La japonesa Mana Ishikawa también consiguió su segunda medalla de oro en Dakar 2026, tras imponerse en los 100 metros pecho femenil con un tiempo de 1:08.81 minutos. La nadadora asiática había conquistado previamente los 200 metros pecho y ahora sumó un nuevo título. La sudafricana Chanel Veldsman, bronce en los 200 metros, se quedó con la plata al registrar 1:09.48, mientras que Wui Kiu Man, de Hong Kong, obtuvo el bronce con 1:10.33.

Finalmente, el chino Yichen Xie conquistó la medalla de oro en los 100 metros pecho varonil con un tiempo de 1:01.03 minutos, después de haber ganado la plata en los 100 metros estilo libre. El japonés Iori Miyazaki, campeón de los 200 metros pecho, consiguió la segunda posición con 1:01.30, mientras que el lituano Domas Vilimas, plata en los 200 metros pecho, completó el podio con 1:01.75. De esta manera, la jornada concluyó con cuatro finales y dos nadadores que alcanzaron su segundo oro en Dakar 2026.