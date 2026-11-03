Ley de rescate fiscal en Colombia: ¿cómo afecta al fútbol profesional?

Como generalidad, se ven tres puntos que perjudican las finanzas de los clubes, pero hay uno que los beneficia.

Diseño de la banda presidencial y una pelota. – IA de Grok.

Por estos días, uno de los temas de los que más se está hablando en Colombia tiene que ver con el proyecto de ley de rescate fiscal que ha impulsado el gobierno de Abelardo De La Espriella. La principal preocupación que hay es el aumento en el costo de vida por los impuestos que empezarían a tener productos básicos de los hogares, pero hay otros ámbitos con repercusiones directas y ahí es donde entra el fútbol colombiano con posibles consecuencias.

Algo importante a tener en cuenta de entrar a explicar el impacto en el deporte más popular es que las medidas de las que se está hablando son un proyecto que ha sido radicado ante el Congreso de la República. Las propuestas van a tener que superar debates y eventuales modificaciones, con lo que este ejercicio solamente trata sobre lo que podría acarrear si fuera aprobado como está. Por lo dicho, tampoco es posible saber a partir de cuándo se presentarían los efectos.

IVA para las boletas

El punto que resulta más directo para la industria del fútbol tiene que ver con el impuesto de valor agregado (IVA) para las boletas de eventos deportivos. Se trata de una tasa del 19 % de la que actualmente estos productos están exentos. Indudablemente, la puesta en marcha de la ley tal y como está terminaría tocando el costo de las entradas, aunque no necesariamente para el consumidor, pero esto se explicará más adelante.

Bajo ese porcentaje, una boleta que hoy cuesta $50.000 pesos pasaría a $59.500. No obstante, se advertía que no serían necesariamente los hinchas quienes terminen pagando este costo. Eventualmente, los clubes podrían asumir ese cargo para evitar una disminución de asistencia a los estadios, situación en la que los ingresos de la institución que tome esta vía serían menores.

Otros aspecto bien importante es el de cuáles clubes serían los más perjudicados, respuesta que se resume básicamente en decir que la mayor preocupación es para los chicos. La realidad es que los clubes grandes suelen generar la mayor parte de sus ingresos por la vía de los patrocinios, la negociación de derechos de futbolistas y premios por participación en certámenes internacionales.

Aportes parafiscales en los salarios

Actualmente, las organizaciones que son contribuyentes del impuesto de renta tienen una exoneración en los aportes al SENA, al ICBF y a la salud por los trabajadores que tienen un salario menor a 10 salarios mínimos legales vigentes. Pues el proyecto de ley plantea un cambio para que estas contribuciones deban hacerse a partir de los dos salarios mínimos, aunque con cierta diferenciación si es menor a tres.

Aquí es muy importante hacer énfasis en que se está hablando de trabajadores en general y no solamente de los deportistas o del cuerpo técnico de los equipos profesionales. Existe el ideario de que el fútbol es una industria donde todos los implicados ganan sueldos estratosféricos y que el dinero abunda, pero la realidad es muy distinta. Un club suele contar con un personal amplio encargado de cuestiones logísticas por el que se empezaría a pagar estos aportes parafiscales.

MÁS INFORMACIÓN: Wílmar Roldán lidera lista de candidatos para la reestructuración de la Comisión Técnica Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano

No hay duda de que los departamentos financieros van a entrar a revisar cómo manejar ese gasto extra y, desafortunadamente, la solución en esos casos suele ser el recorte de personal. Si no, otra salida suele ser el aumento de precios y ya se ha dicho que son los clubes pequeños los que dependen en mayor medida de la comercialización de boletas.

Impacto en patrocinadores

Se había mencionado que los patrocinios son una de las principales fuentes de ingresos de los clubes grandes, pero eso no quiere decir que no sea un aspecto importante para los chicos, así que aquí todos van por igual. Lo que propone la medida en otro de sus apartes no es que esté directamente enfocado en el fútbol y el deporte, sino que podría generar efectos colaterales por su impacto en las empresas patrocinadoras.

Dentro del ecosistema de empresas que apoyan a equipos hay bebidas alcohólicas, gaseosas, casas de apuestas y servicios de telecomunicaciones. Cada una, dependiendo de su sector, tiene implicaciones diferentes bajo el proyecto de rescate fiscal, pero hay algo que todas tienen en común: sus productos no son completamente indispensables. Un encarecimiento en el costo de vida lleva a que muchas personas tengan que sacrificar lo que habitualmente destinan para ese tipo de productos prescindibles.

Si esto último acaba afectando los ingresos de este tipo de compañías, podría haber también una reducción en el capital disponible que hay para adquirir el patrocinio en un equipo de fútbol. Eventualmente, habría renegociaciones, pero, al ser fundamentales para la economía de los clubes, una salida llegaría a ser la baja de precio en lo que cobran por mostrar las marcas con miras a mantener las relaciones comerciales.

Un beneficio: reducción del impuesto de renta

Hasta ahora, se han mencionado tres puntos que amenazan de alguna manera los ingresos de los clubes de fútbol, pero hay uno que resultaría beneficioso. El proyecto propone bajo su forma actual una reducción gradual al impuesto de renta y los clubes que están constituidos como sociedades comerciales podrían recibir importantes exoneraciones con el paso del tiempo.

En la actualidad, el impuesto sobre la renta líquida gravable es de un 35 %. La propuesta contempla que esta contribución pase a ser de un 33 % para el año 2027 y de un 31 % a partir del año 2028. A simple vista, un beneficio del 4 % puede verse como algo menor, pero el ahorro para los grandes contribuyentes podría llegar a subsanar un poco los otros puntos perjudiciales.

La manera más simple de entenderlo es con un ejemplo sencillo. Si existiera un club cuya renta gravable sea de $10.000 millones de pesos, actualmente estaría pagando $3.500 millones por concepto del impuesto de renta. Esa institución pasaría encontraría un ahorro de $200 millones de pesos en 2027 y de $400 millones para 2028.

Te puede interesar