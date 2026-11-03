Tatiana Calderón protagonista en Chapecó

La piloto colombiana Tatiana Calderón fue protagonista en Chapecó, pero un incidente le impidió cerrar con broche de oro su actuación en la NASCAR Brasil.

Tatiana Calderón, piloto colombiana | Claro Colombia.

La piloto Claro de la Escudería Telmex, Tatiana Calderón, logró su mejor clasificación de la temporada, peleó por el podio en las dos primeras carreras y lideró la tercera hasta que un incidente la obligó a abandonar a pocos minutos del final.

La colombiana tuvo un fin de semana de contrastes en la penúltima válida de la NASCAR Brasil, disputada en Chapecó, donde fue protagonista en las tres carreras del calendario. La colombiana demostró un ritmo competitivo, consiguió su mejor resultado de clasificación de la temporada al ubicarse cuarta y estuvo en la lucha por las primeras posiciones, aunque diferentes incidentes en pista le impidieron capitalizar su rendimiento.

El fin de semana comenzó de la mejor manera para Tatiana y el equipo SG28 by Pole Motorsport. En la sesión de clasificación, la piloto colombiana consiguió el cuarto puesto, su mejor ubicación de partida en lo que va de la temporada, confirmando el buen trabajo realizado por el equipo y el potencial del auto en el particular trazado de Chapecó.

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En la primera carrera, mantuvo un ritmo muy competitivo y llegó a ubicarse tercera, peleando por el segundo lugar cuando faltaba menos de un minuto para la bandera a cuadros. Sin embargo, un contacto por parte de un competidor que ya tenía una sanción comprometió su resultado. El incidente fue posteriormente revisado por los comisarios, quienes sancionaron al piloto involucrado, que finalmente terminó en la posición 14.

Para la segunda competencia, Calderón partió desde la decimocuarta posición y protagonizó una gran remontada hasta alcanzar el sexto lugar. Este resultado fue especialmente importante, ya que el reglamento de la categoría invierte las seis primeras posiciones de la clasificación final para establecer la parrilla de salida de la tercera carrera. De esta manera, Tatiana consiguió la pole position para la última competencia del fin de semana.

En la tercera carrera, la colombiana aprovechó su posición de privilegio y tomó el liderato, manteniéndose al frente durante prácticamente toda la competencia. Cuando faltaban menos de cinco minutos para el final, y después de una nueva relargada, sufrió dos contactos que terminaron provocando el estallido de uno de sus neumáticos. El daño la obligó a abandonar cuando estaba muy cerca de conseguir una importante victoria.

A pesar de los incidentes, la piloto Claro se marcha de Chapecó con la satisfacción de haber demostrado un ritmo para luchar por las victorias y con el respaldo del trabajo realizado junto a SG28 by Pole Motorsport. En la clasificación general de la NASCAR Brasil se mantiene en la duodécima posición, mientras que en la categoría Challenge ocupa el cuarto lugar.

“Quiero empezar agradeciendo al Chapecoense y a toda la ciudad por la bienvenida tan bonita que nos dieron. Chapecó es la casa de Bruna, mi compañera, así que correr aquí fue muy especial para todo el equipo. Arrancamos el fin de semana de la mejor manera, con nuestra mejor clasificación del año: cuartas. En la primera carrera teníamos un ritmo muy fuerte y estábamos luchando por la victoria, pero desafortunadamente un piloto que tenía una penalización nos tocó y, aunque logramos terminar, fue en el puesto 14. En la segunda carrera salimos justamente desde ahí y remontamos hasta la sexta posición, lo que nos daba la pole para la última. Lo di todo para quedarme con la victoria, pero en la última relargada, a falta de tres minutos, me chocaron dos veces, se estalló el neumático y no pude continuar. Lo que pudieron ser tres podios terminó con muy pocos puntos, y creo que merecíamos más. Aun así, me voy contenta con el ritmo que mostramos y con todo el trabajo del equipo SG28 by PoleMotorsport. Nos queda una carrera más, en Brasilia, para disfrutar y mostrar todo nuestro potencial. ¡Vamos por más!”, declaró Tatiana Calderón.

La NASCAR Brasil disputará su última fecha de la temporada el último fin de semana de noviembre en Brasilia, donde Tatiana buscará cerrar el campeonato de la mejor manera y volver a luchar por los primeros lugares.

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