Darwin Lom calla bocas en The Strongest a base de goles, tras ser castigado por irse con Guatemala

El delantero vivió un incómodo momento.

Darwin Lom sigue en racha (Instagram DLOM)

Darwin Lom volvió a responder con goles en The Strongest, aunque su presente en Bolivia está marcado por la falta de minutos desde su regreso de la selección de Guatemala. El delantero fue decisivo con un doblete en la victoria por 4-2 frente a San José y, al término del encuentro, expresó su desacuerdo con la decisión del entrenador de relegarlo al banquillo en los últimos compromisos.

Antes de incorporarse al seleccionado para disputar la fase de grupos de la Concacaf Nations League, el exjugador de Comunicaciones atravesaba un gran momento. Venía convirtiendo y siendo determinante para su equipo, por lo que su vuelta generaba la expectativa de que retomara ese protagonismo. Sin embargo, su participación se redujo y dejó de tener la continuidad con la que había llegado a la convocatoria.

Lom comenzó como suplente los últimos seis encuentros de The Strongest y no ingresó en los primeros tres. En los restantes acumuló apenas 45 minutos, un tiempo limitado para un atacante que había demostrado su capacidad para aportar soluciones. El cambio en su situación lo obligó a aprovechar cada oportunidad para volver a hacerse un lugar.

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La respuesta más contundente llegó frente a San José, cuando marcó dos tantos para contribuir al triunfo por 4-2. Con ese doblete alcanzó los 12 goles en 19 partidos disputados durante el año, un registro que refleja su efectividad incluso en un contexto de menor participación. El guatemalteco volvió a mostrar que conserva la capacidad de inclinar un resultado cuando tiene minutos.

Después del encuentro, el delantero fue directo al referirse a su situación: “Respeto la decisión del técnico pero no la comparto”, manifestó. También señaló que comprende que estas circunstancias pueden ocurrir y recordó que anteriormente había atravesado una experiencia similar después de incorporarse a su selección. Sus palabras dejaron claro el malestar por haber perdido espacio tras el viaje con Guatemala.

“Desde el día que regresé de la selección 🇬🇹 cambiaron muchas cosas, no me han tomando en cuenta”. 🗣️🎙️ Darwin Lom habla sobre su situación actual con The Strongest y su entrenador Zago. #VamosGuate #LigaGT #SeleMayor https://t.co/C9hiH56S4z — @canteranosnet (@canteranosnet1) November 2, 2026

En lo colectivo, la victoria permitió a The Strongest alcanzar las 48 unidades y mantenerse en el tercer lugar de la tabla, a 12 puntos del líder Bolívar. El aporte de Lom fue importante para sumar de a tres y sostener al equipo en la parte alta. Para el atacante, además, representó un argumento deportivo para reclamar mayor protagonismo a través de su rendimiento.

Ahora, Luis Fernando Tena volvió a convocarlo para la serie de cuartos de final de la Nations League frente a Canadá. La ida está prevista para el viernes 13 de noviembre en Guatemala y la revancha para el martes 17 en territorio canadiense. Lom llegará a esa cita después de reencontrarse con el gol, aunque sin la continuidad que tenía antes de la anterior ventana internacional.

La nueva convocatoria vuelve a poner el foco en cómo será su situación cuando regrese a Bolivia. Todavía no puede saberse si recuperará un lugar o si continuará como alternativa, pero el antecedente reciente explica su preocupación. Mientras tanto, el delantero se prepara para aportar con Guatemala respaldado por sus números y por un doblete que volvió a destacar su valor para The Strongest.

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