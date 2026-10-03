Davide Piganzoli se consagra en un Giro de Emilia marcado por el adiós de Nairo Quintana

El italiano del Visma | Lease a Bike voló y se impuso tras emprender la subida final a la Basílica de San Luca.

Davide Piganzoli gana el Giro de Emilia | Captura de @legaciclismoprof

Culminó el Giro de Emilia, una de las competencias clásicas más importantes en la final de temporada. Sin duda, cobró un valor más que especial, dado que se trató de la última carrera como ciclista profesional para Nairo Quintana, leyenda viva del deporte latinoamericano. En este caso, Davide Piganzoli hizo respetar la casa y se llevó la corona en la tradicional subida a la Basílica de San Luca.

El corredor del Visma | Lease a Bike registró un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 19 segundos al coronar los casi 198 kilómetros entre Ferrara y Bolonia. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Oscar Onley (Netcompany INEOS), ambos a tres segundos de diferencia, completaron el podio del día. Piganzoli rompió un maleficio desde 2018 sin que Italia se quedara con la victoria.

De este modo, releva el triunfo del año pasado por parte de Isaac del Toro. Eso sí, la jornada no dejó de tener un tinte muy emotivo para esta parte del mundo, puesto que Nairo Quintana dijo adiós a la actividad en la alta competencia tras 17 años. El ídolo del Movistar Team fue reconocido por todos los protagonistas con un pasillo de honor que marcó la apertura de la jornada.

MÁS INFORMACIÓN: Así se vivió el Giro de Emilia este 3 de octubre

Last day in the peloton for 🇨🇴Nairo Quintana pic.twitter.com/kzJDHzxuuA — Cycling Today (@CyclingTodayEn) October 3, 2026

Así fue el triunfo de Piganzoli

En primera instancia, llegando a Bolonia, no hubo mayor sorpresa ante un intento de fuga por parte de ocho corredores. A falta de 36 kilómetros, los embaladores fueron neutralizados a medida de que llegara el circuito final rumbo a San Luca. La carrera se rompió desde entonces, con varios intentos de las figuras del día.

Nombres como Pello Bilbao, Luke Plapp, Rémy Rochas, entre otros, se unieron a la disputa por la cabeza de carrera. No pasaron de ataques esporádicos. Incluso Juan Felipe Rodríguez, la cuota colombiana (EF Education – EasyPost) en el epílogo de carrera, se animó a provocar un susto. Brandon McNulty, campeón del mundo, también decidió lanzarse arriba sin éxito.

Ya de cara al final, cerca de la tercera vuelta, el Visma | Lease a Bike le metió estrategia al asunto. Nutrió de hombres la cabeza de carrera, con corredores de la talla de Matteo Jorgenson, el propio Piganzoli y Ben Tulett. Esa superioridad numérica fue vital para que el italiano atacara a falta de dos kilómetros.

El italiano e lanzó al frente y sacó fuerzas de donde no tenía. Coronó el último repecho, mientras que se le agotaba el impulso. Pidcock y Onley se quedaron con la miel en los labios, derrotados a pocos segundos de llegar a rueda del campeón.

BOOM! The man in hot form recently, Davide Piganzoli, wins the Giro dell'Emilia 2026 and takes his first ever pro level one day race victory! 🇮🇹 #GirodellEmilia



1. Davide Piganzoli 🇮🇹

2. Tom Pidcock 🇬🇧

3. Oscar Onley 🇬🇧 pic.twitter.com/gR8dijyGss — Eemeli (@LosBrolin) October 3, 2026

Sin duda, uno de los triunfos más especiales para la carrera del joven nacido en Morbegno hace 24 años. Venía de ganar la última edición del Tour de Luxemburgo en septiembre, además de coronarse en la Ruta de Occitania el presente año. Es la séptima victoria para él en la élite profesional.

Resultados del Giro de Emilia

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) 4:33:19 2. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 0:03 3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) “ 4. Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) 0:05 5. Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) 0:13 6. Ben Healy (EF Education – EasyPost) 0:23 7. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 0:30 8. Adam Yates (UAE Team Emirates) 0:38 9. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) 0:45 10. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) “

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