¡Golpe de autoridad en Sepang! Max Verstappen consigue la pole; Checo Pérez largará en el lugar 20

El neerlandés de Red Bull rompió el dominio de motores Mercedes mientras que Cadillac volvió a sufrir con sus dos autos

Verstappen durante la Qualy en Sepang | REUTERS/Annice Lyn

Max Verstappen volvió a colocar a Red Bull en lo más alto de una clasificación de Fórmula 1. El neerlandés consiguió la pole position del Gran Premio de Bahréin en Malasia después de dominar las tres fases de la sesión en Sepang, escenario que recibió nuevamente a la máxima categoría tras su última visita en 2017. Verstappen detuvo el cronómetro en 1:35.130 y superó por 0.298 segundos a Lewis Hamilton, mientras Checo Pérez cerró la tabla de tiempos con Cadillac, pero largará 20 por una sanción a Franco Colapinto y Arvid Lindblad.

Desde la Q1, Verstappen mostró el ritmo del RB22 y terminó al frente antes de repetir la posición en la Q2 con una vuelta de 1:35.696. En el último intento de la Q3 volvió a bajar su registro para asegurar su primera pole position de la temporada 2026 y la primera para Red Bull desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2025. Además, el resultado terminó con el dominio de las unidades de potencia Mercedes en las sesiones que definieron la parrilla durante este año.

Lewis Hamilton completó la primera fila para Ferrari con un tiempo de 1:35.428, en una jornada en la que desplazó a Isack Hadjar hasta el tercer puesto. El segundo Red Bull registró 1:35.558, pero el francés recibió una sanción de cinco posiciones por un cambio de motor y caerá hasta el octavo sitio de la parrilla, situación que permitirá a Kimi Antonelli comenzar tercero y a Charles Leclerc hacerlo desde la cuarta plaza.

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Mercedes no pudo trasladar a la clasificación el dominio que Antonelli había mostrado en la tercera práctica. El italiano terminó cuarto antes de beneficiarse por la penalización de Hadjar, mientras George Russell sólo pudo clasificarse octavo. McLaren tampoco peleó por la pole: Lando Norris finalizó sexto y Oscar Piastri séptimo, por delante de Russell. Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto completaron los diez pilotos que disputaron la Q3.

The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 🇧🇭🇲🇾#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Otro de los movimientos ocurrió con Aston Martin. Fernando Alonso terminó en el puesto 12 y Lance Stroll en el 14, con ambos AMR26 dentro de la Q2 por primera vez durante la temporada. Carlos Sainz se colocó entre los dos pilotos de la escudería británica al finalizar decimotercero, mientras Liam Lawson ocupó la posición 11 y quedó a las puertas de avanzar a la ronda definitiva.

La sesión tuvo un desenlace distinto para Cadillac. Valtteri Bottas fue penúltimo con 1:38.611 y Sergio Pérez terminó en la posición 22 con 1:38.933, a más de tres segundos del registro que Verstappen marcó posteriormente en la Q3. Sin embargo, las sanciones aplicadas a otros competidores modificarán su lugar definitivo: la parrilla provisional coloca a Bottas en el puesto 19 y a Checo Pérez en el 20, por delante de Franco Colapinto y Arvid Lindblad.

La pole también representa un registro histórico para la nueva asociación de Red Bull con Ford. Es la primera posición de privilegio para Red Bull-Ford y la primera para la marca estadounidense como proveedor de motores desde 1999, cuando Rubens Barrichello consiguió la pole del Gran Premio de Francia con Stewart. Verstappen, además, llega al domingo con un antecedente favorable: fue el ganador de la última carrera de Fórmula 1 disputada en Sepang, en 2017, y ahora tendrá a Hamilton a su lado para la arrancada del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Resultados completos de la Qualy del GP de Bahréin

Así finalizaron los pilotos durante la clasificación en Sepang: