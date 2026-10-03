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India vs Brasil, en vivo el partido amistoso: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha FIFA

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido amistoso entre la Selección de India y la Selección de Brasil.

India recibe a Brasil en la fecha FIFA de octubre
India vs Brasil, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega India vs Brasil y dónde ver en vivo hoy, 3 de octubre de 2026?

Este encuentro amistoso se pactó en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Kokalta, India, a partir de las 9:00 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las ocho de la mañana.

Alineaciones India vs Brasil: así salen a la fecha FIFA

  • India: Gurpreet Singh; Abhishek Singh, Bijoy Varghese, Anwar Ali, Akash Mishra; Apuia, Anirudh Thapa; Sahal Samad, Manvir Singh, Ashique Kuruniyan y Ryan Williams. DT: Khalid Jamil.
  • Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias, Douglas Santos; Danilo Santos, Andrey Santos, Gabriel Bontempo; Estevao, Vinicius Junior y Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

¿Quién es favorito para ganar la fecha FIFA?

Sin lugar a duda por historia y tradicional futbolera, Brasil tiene la primera opción para llevarse el triunfo de este duelo amistoso. Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de ganar por cuatro goles a dos a Australia en condición de visitante. Mientras que, la última victoria de la Selección de India fue el 31 marzo ante Hong Kong por dos goles a uno.

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