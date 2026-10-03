Resultado de MiLoto hoy, 2 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden enterarse de todas las balotas ganadoras del MiLoto para el viernes 2 de octubre.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Los colombianos se han encargado de posicionar al MiLoto como una de las grandes loterías a nivel nacional. Es por eso que, el último sorteo de la última semana de septiembre y primera semana de octubre cobra mayor importancia. En Claro Sports les contamos todos los detalles del sorteo del viernes 2 de octubre.

Resultado de MiLoto de este viernes, 2 de octubre de 2026

Números ganadores: 18 – 20– 22 – 31 – 38

18 – 20– 22 – 31 – 38 Nuevo acumulado: $ millones de pesos.

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¿Cómo se juega MiLoto?

En este juego, usted debe escoger cinco números entre el 1 y 39, donde el premio mayor aumentará conforme a la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre la coincidencia exacta, se llevará el premio acumulado vigente en el mencionado sorteo. Dicho monto crece a medida de que no caiga el monto máximo.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños se pueden redimir en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendado revisar los topes o límites de entrega, ya que de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.

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