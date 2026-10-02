Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita dirán presente en el retiro del ciclismo de Nairo Quintana en Italia

5 colombianos, contando a Nairo Quintana, dirán presente en esta importante carrera italiana que quedará en la memoria del país ‘cafetero’.

Harold Tejada celebrando | Anne-Christine Poujoulat, AFP.

Este sábado 3 de octubre se estará disputando la edición 109 del Giro de Emilia. La clásica italiana promete miles de emociones, tras 198 kilómetros de recorrido entre Ferrara y Bologna – San Luca y varios puertos de montaña no categorizados, además de un final en alto en el que se decantará al nuevo campeón.

Recorrido Giro de Emilia 2026/ procyclingstats.com.

En cuanto las toldas de Colombia, será una competición antológica, ya que será oficialmente el retiro del profesionalismo de Nairo Alexander Quintana, considerado como el mejor ciclista de Latinoamérica, el ‘Cóndor’ que supo ganar 2 de las 3 ‘grandes, el Giro de Italia y La Vuelta a España, dice adiós tras una exitosa carrera con más de 12 años en el World Tour.

Pero el ídolo de todo un país no estará solo en este último tramo. Su amigo y paisano Einer Rubio correrá por última vez con uno de sus maestros en el ciclismo, el ciclista de 28 años dirá presente en este Giro de Emilia como parte de su preparación, después de lo que fue su infortunado accidente en la disputa de la etapa 19 del Tour de Francia. El de Pasca ya ha corrido un par de carreras más, pero esta tendrá un toque especial.

En el Movistar Team también estará complementado por Rogger Adriá (España), Michel Hessmann (Alemania), Juan Pedro López (España), Pelayo Sánchez (España) y Jorge Arcas. Después de la obtención de La Vuelta a España, la escuadra española va por un título más en esta temporada

El ramillete de ‘Escarabajos’ en este Giro de Emilia también contará con Harold Tejada y Sergio Higuita en representación del XDS Astana Team, el equipo de Kazajistán lo completan: Lorenzo Fortunato (Italia), Clément Champoussin (Francia), Nicola Conci (Italia), Simone Velasco (Italia) y Nicolas Vinokurov (Kazajistán).

El quinto colombiano en participar de esta edición 109 del Giro de Emilia será Germán Darío Gómez, el oriundo de Betulia, Santander es una de las cartas del Team Polti VisitMalta para protagonizar en la clásica europea.

¿Cómo y dónde ver a Nairo Quintana en el Giro de Emilia 2026?

El Giro de Emilia 2026, con el gran ingrediente del retiro de Nairo Alexander Quintana Rojas del ciclismo profesional, comenzará sobre las 04:00 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Discovery+ o mediante señales de Eurosport online.

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