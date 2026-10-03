Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 2 de octubre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 2 de octubre.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Comienza el primer fin de semana de octubre y los juegos de azar no dan tregua. Este viernes 2 de octubre se presentaron nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas. Todos los participantes despiertan con ansias de saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4855
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 8611
  • Serie: 141
Lotería de Medellín el 2 de octubre
Lotería de Medellín el 2 de octubre

Lotería de Santander

  • Sorteo: 5090
  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 8210
  • Serie: 307
  • Despachado a: Bucaramanga.
Lotería de Santander
Lotería de Santander el 2 de octubre

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Lotería de Risaralda

  • Sorteo: 2969
  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 4766
  • Serie: 143
Lotería del Risaralda el 2 de octubre
Lotería del Risaralda el 2 de octubre

Resultados de los chances hoy, 2 de octubre de 2026

  • Dorado Mañana: 1288 – 6
  • Dorado Tarde: 7773 – 9
  • Dorado Noche: 0318 – 1
  • Culona Día: 3282
  • Culona Noche: 2641
  • Astro Sol: 9320 – Escorpio
  • Astro Luna: 4014 – Acuario
  • Pijao de Oro: 2120 – 6
  • Paisita Día: 6195 – 2
  • Paisita Noche: 5785 – Mico
  • Chontico Día: 2399 – 6
  • Chontico Noche: 3893 – 2
  • Cafeterito Tarde: 8774 – 5
  • Cafeterito Noche: 6593 – 0
  • Sinuano Día: 1246 – 5
  • Sinuano Noche: 8501 – 3
  • Cash Three Día: 606
  • Cash Three Noche: 653
  • Play Four Día: 9252
  • Play Four Noche: 5691
  • Samán Día: 4342
  • Caribeña Día: 8889 – 0
  • Caribeña Noche: 6324 – 8
  • Motilón Tarde: 0770 – 5
  • Motilón Noche: 9165 – 3
  • Fantástica Día: 7303 – 0
  • Fantástica Noche: 2176 – 8
  • Antioqueñita Día: 0467 – 1
  • Antioqueñita Tarde: 6712 – 8
  • Evening: 7353
  • Win 4: 8050

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