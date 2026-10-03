Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 2 de octubre de 2026
En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 2 de octubre.
Comienza el primer fin de semana de octubre y los juegos de azar no dan tregua. Este viernes 2 de octubre se presentaron nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas. Todos los participantes despiertan con ansias de saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4855
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 8611
- Serie: 141
Lotería de Santander
- Sorteo: 5090
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 8210
- Serie: 307
- Despachado a: Bucaramanga.
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Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2969
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 4766
- Serie: 143
Resultados de los chances hoy, 2 de octubre de 2026
- Dorado Mañana: 1288 – 6
- Dorado Tarde: 7773 – 9
- Dorado Noche: 0318 – 1
- Culona Día: 3282
- Culona Noche: 2641
- Astro Sol: 9320 – Escorpio
- Astro Luna: 4014 – Acuario
- Pijao de Oro: 2120 – 6
- Paisita Día: 6195 – 2
- Paisita Noche: 5785 – Mico
- Chontico Día: 2399 – 6
- Chontico Noche: 3893 – 2
- Cafeterito Tarde: 8774 – 5
- Cafeterito Noche: 6593 – 0
- Sinuano Día: 1246 – 5
- Sinuano Noche: 8501 – 3
- Cash Three Día: 606
- Cash Three Noche: 653
- Play Four Día: 9252
- Play Four Noche: 5691
- Samán Día: 4342
- Caribeña Día: 8889 – 0
- Caribeña Noche: 6324 – 8
- Motilón Tarde: 0770 – 5
- Motilón Noche: 9165 – 3
- Fantástica Día: 7303 – 0
- Fantástica Noche: 2176 – 8
- Antioqueñita Día: 0467 – 1
- Antioqueñita Tarde: 6712 – 8
- Evening: 7353
- Win 4: 8050
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