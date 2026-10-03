De rivales en Europa a dirigir el ‘Clásico de Concacaf’: el reencuentro entre Rafael Márquez y Mauricio Pochettino

A pesar de que se verán las caras por primera vez desde el banquillo, ambos ya saben lo que es tener al otro de rival. Francia y España fueron testigos

El reencuentro entre Pochettino y Márquez | Claro Sports

Rafael Márquez y Mauricio Pochettino volverán a encontrarse en una cancha, ahora al mando de la Selección Mexicana y de los Estados Unidos, respectivamente. Ambos entrenadores lograron compartir tiempo en el terreno de juego durante sus etapas como futbolistas en Europa y ahora protagonizarán un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre las dos selecciones, dentro de la Fecha FIFA de este sábado 3 de octubre.

Ambos, en las conferencias de prensa previas a su cotejo de este sábado han reconocido el trabajo de su homólogo y manifestaron tener recuerdos frescos de su tiempo como jugadores. Ahora, cada uno desde su trinchera buscarán hacer valer su estilo de trabajo y darle un toque más especial al denominado ‘Clásico de la Concacaf’.

El primer duelo entre ambos ocurrió el 5 de enero de 2002, cuando Márquez ya era un titular indiscutible con el AS Monaco y Pochettino disputaba su primera temporada completa para el Paris Saint-Germain. Aquel encuentro de la Ligue 1 terminó con victoria del conjunto monegasco por 2-1.

La historia se repitió más de un año después. El 4 de mayo de 2003, AS Monaco y Paris Saint-Germain se enfrentaron nuevamente en la Ligue 1, y en esta ocasión, el equipo de Pochettino se impuso por 2-1 al conjunto donde militaba el zaguero mexicano, por lo que cada futbolista consiguió una victoria en sus dos primeros enfrentamientos.

Curiosamente, en medio de ese periodo, el PSG y el Monaco sostuvieron otro encuentro dentro de la liga local, partido en el que el conjunto del Principado se impuso por marcador 3-1, y en donde Márquez colaboró con gol. En dicho partido el argentino no vio participación tras no ser convocado.

El tercer y último antecedente entre ambos como jugadores ocurrió el 16 de octubre de 2004, pero esta vez en LaLiga. Márquez ya formaba parte del FC Barcelona, mientras Pochettino defendía al Espanyol. El conjunto azulgrana se llevó el Derbi de Barcelona por marcador 1-0.

Ese último enfrentamiento también nos regaló un capítulo particular dentro de la historia del fútbol, ya que en tal cotejo se dio el debut oficial de Lionel Messi con el primer equipo del Barcelona. El argentino ingresó al terreno de juego por Deco, mientras Márquez y Pochettino disputaban el encuentro.

Más de dos décadas después de aquellos partidos, Márquez y Pochettino se reencontrarán en circunstancias distintas. El mexicano dirigirá su tercer encuentro dentro de la Selección Mexicana, mientras el argentino está al frente del combinado de Estados Unidos. El duelo entre ambas selecciones permitirá trasladar aquella historia de los campos europeos a un enfrentamiento internacional.