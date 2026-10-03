¡Por todo lo alto! La emotiva despedida del pelotón a Nairo Quintana en el Giro de Emilia

Luego de varios años pedaleando al más alto nivel, Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional y sus colegas le dieron el adiós.

Despedida Nairo Quintana del ciclismo | Capturas @CyclingTodayEn

La historia de Nairo Quintana en el ciclismo profesional llega a su fin con su participación en el Giro de Emilia 2026, carrera que es de un día. Tras varios años compitiendo al más alto nivel en el WorldTour, el boyacense hace una pausa y esa competencia en Italia es la que marca su desenlace sobre la bicicleta.

Recordemos que inicialmente estaba previsto que el colombiano estuviera en la Vuelta a España, pero por algunos cambios en el Movistar no hizo parte de la nómina del cuadro español. Con la Selección Colombia estuvo el pasado fin de semana en el Mundial y ahora da sus últimos pedalazos en dicha carrera.

En 2012 ‘Nairoman’ ganó el Giro de Emilia precisamente en las filas de la escuadra telefónica y, además, eso significó su exposición ante el Mundo, la cual luego vendría acompañada de más triunfos. También es digamos que simbólico que se haya elegido esa competencia para que sea la última vez encima de un ‘caballito de acero’.

El adiós de un grande

Cuando un ciclista decide ponerle fin a su carrera, hay una especie de protocolo para darle la despedida por los años que estuvo pedaleando. En esta ocasión el turno fue para Nairo, pues sus colegas, no solo los del Movistar, elevaron sus bicicletas en homenaje al boyacense.

Quintana atravesó la formación agradeciendo el gesto, pero también se notaba en su rostro una mezcla de emociones por todo lo que acontecía a su alrededor. Eso como tal se dio antes del inicio de la carrera, pues es el momento donde tradicionalmente se hace.

Last day in the peloton for 🇨🇴Nairo Quintana pic.twitter.com/kzJDHzxuuA — Cycling Today (@CyclingTodayEn) October 3, 2026

Ahora el colombiano deberá mirar al frente y continuar con su vida fuera del circuito WorldTour, pero su legado quedará para la eternidad como el mejor ciclista latinoamericano de la historia, esto según la estadística. Resta ver también quién logra tomar su relevo, no solo en el Movistar, sino que también en el lote.

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