Giro de Emilia 2026, en vivo: la carrera con Nairo Quintana, minuto a minuto y clasificación

La carrera clásica italiana es el escenario para la despedida del colombiano Nairo Quintana del ciclismo profesional.

Giro de Emilia 2026, en directo online.

Giro de Emilia 2026, en directo: minuto a minuto de la carrera

A 72 kilómetros El panorama cambia completamente. Todo indica que la fuga será cazada en cualquier momento, ya que se recortan distancias a 1:25. Nairo Quintana llega motivado en el pelotón con ganas de firmar su última competencia con un gran resultado. A 80 kilómetros Ya el pelotón está a menos de dos minutos sobre la fuga. De hecho Tomasso Nencini fue capturado por el denso lote que va al acecho de la cabeza de carrera. Quedan siete hombres en la escapada. A 84 kilómetros 2:10 entre la fuga y el pelotón integrado por todos los favoritos. Cabe recordar que Brandon McNulty, recién proclamado campeón del mundo, es uno de los animadores del certamen en suelo italiano. A 90 kilómetros Subida al pico de Loiano (6.6 km al 5.7%). No hay avances significativos en la punta, mientras que el pelotón está expectante de cara al desenlace de la carrera de un día. A 98 kilómetros Los corredores en fuga son: Amanuel Ghebreigzabiher (Lidl – Trek), Adne Holter (Uno-X Mobility), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Ben Granger y Tomasso Nencini (Solution Tech NIPPO Rali), Diego Sevilla (Team Polti VisitMalta), Kevin Pezzo Rosola y Andrii Ponomar (General Store – Essegibi – F.LiliCuria). Así va el contexto de la carrera Faltan 101 kilómetros para coronar la etapa. El grupo de corredores emprende la subida a Loiano, el puerto de montaña más exigente del día. Nairo Quintana integra el pelotón, mientras que ocho corredores integran la fuga de carrera por 2:20 de diferencia. Todo ha sido en terreno plano hasta ahora. ¡Bienvenidos! Arranca un nuevo minuto a minuto de la última carrera profesional para Nairo Quintana. Día emotivo para el ciclismo colombiano, ya que a sus 36 años, el boyacense se despide de las competencias oficiales. Será en esta carrera de un día, que une caminos entre Ferrara y Bologna por más de 197 kilómetros.

¿Nairo Quintana se retira en el Giro de Emilia 2026?

Sí, esta será la última carrera profesional que corra el colombiano Nairo Quintana, aunque no estaba en su plan inicial para dejar la actividad. En principio, el corredor boyacense pretendía finalizar su trayectoria en el Mundial de Ciclismo. Sin embargo, como no fue incluido por su equipo en la Vuelta a España, se decidió postergar unos días más su despedida para que fuera en esta competencia italiana.

¿Cómo se corre el Giro de Emilia 2026?

Se trata de una clásica, lo cual quiere decir que es una carrera de un solo día y premia lo hecho durante la jornada, sin acumulación de tiempos por etapas. Esta edición del Giro de Emilia será la número 109 del historial. Estará compuesta con 198 kilómetros, arrancando en en Ferrara y terminando en Bologna. Habrá un total de siete pasos montañosos categorizados que prometen emoción.

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