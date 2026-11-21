Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en Santander
Conozca las fechas y rutas de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, que recorrerá Santander del 26 al 29 de noviembre.
El calendario nacional del ciclismo de ruta va llegando a su fin y una carrera de cierre de año es la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, la cual reúne a las jóvenes promesas del pelotón. La competencia es exclusiva para corredores pre juveniles nacidos del 2010 al 2011 tanto en damas como varones, además de juveniles del 2008 al 2009.
¿Cuándo empieza la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026?
Dicha carrera tendrá arranque el jueves 26 de noviembre e irá hasta el domingo 29 del mismo mes para un total de cuatro etapas. La ronda nacional se va a desarrollar por el departamento de Santander y comienza con una contrarreloj para ya luego tener tres jornadas de intensidad y emoción para la definición de la clasificación general.
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Etapas de la Vuelta del Futuro 2026
- Etapa 1: Contrarreloj individual – San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km | Jueves 26 de noviembre.
- Etapa 2: Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km | Viernes 27 de noviembre.
- Etapa 3: Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km | Sábado 28 de noviembre.
- Etapa 4: Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km | Domingo 29 de noviembre.
¿Quién transmite en vivo la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 y dónde mirar por TV y online?
La carrera, que celebra este año su edición 37, le puede hacer seguimiento a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y sus respectivas redes sociales. Por ahora no hay confirmación de que vaya a tener alguna transmisión por medio de la televisión o vía online.
¿Qué calles y avenidas cerrarán por la carrera ciclista colombiana?
Cada etapa tendrá algunos cierres viales mientras pasa el pelotón, aunque algunos son de manera momentánea. Todos serán por el departamento de Santander, que es por donde se va a desarrollar la carrera. Debe confirmar con las autoridades locales de tránsito los cierres puntuales y la duración de los mismos. Por ejemplo, la contrarreloj de apertura pasa por Calle 11 Kra 5 San Gil – Acacias 2 – Acuasan Fca Los Ejidos – Virgen de Legua – Miami Fanny – Aeropuerto. Ese día todo ese tramo estará cerrado hasta el cierre de la jornada.
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Todos los campeones de la Vuelta del Futuro
Hombres
- 1989 – JAIRO PEREZ
- 1990 – JOSE ORLANDO DUQUE
- 1991 – IVAN PARRA
- 1992 – JUAN A GARCIA
- 1993 – JORGE IVAN GONZALEZ
- 1994 – FEDERICO OCAMPO
- 1995 – JORGE MORENO
- 1996 – MANUEL BURGOS
- 1997 – ANDRES RODRIGUEZ
- 1998 – ANDRES RODRIGUEZ
- 1999 – ROBINSON CHALAPUD
- 2000 – JOHN MARTINEZ
- 2001 – WILSON MARENTES
- 2002 – JAIME SUAZA
- 2003 – RIGOBERTO URAN
- 2004 – DARWIN ATAPUMA
- 2005 – DARWIN PANTOJA
- 2006 – JUAN G. OSORIO
- 2007 – DANIEL JARAMILLO
- 2008 – EVER RIVERA
- 2009 – JOSE GALINDO
- 2010 – TITO RODRIGUEZ
- 2011 – STEVEN CALDERON
- 2012 – DANIEL MARTINEZ
- 2013 – JAVIER MONTOYA
- 2014 – JHOJAN GARCIA
- 2015 – CAMILO CASTRO
- 2016 – YEISON FERNEY CASALLAS RINCÓN
- 2017 – JHONATHAN CHAVEZ
- 2018 – EDWIN CUBIDES
- 2019 – BRYAN STIVEN MOLANO
- 2021 – JUAN DAVID URIAN
- 2022 – JOHAN RUBIO
- 2023 – JERÓNIMO CALDERÓN
- 2024 – *******
- 2025 – JUAN ESTEBAN CANCHÓN
Mujeres
- 1999 – PAULA ANDREA SANCHEZ
- 2000 – YESICA NATALIA ZEA
- 2001 – LAURA JULIANA CASTRO
- 2002 – VICTORIA ALICIA GALVIS
- 2003 – LAURA CAMILA LOZANO
- 2004 – KAROL GUEVARA
- 2005 – SERIKA GULUMA
- 2006 – SERIKA GULUMA
- 2007 – SERIKA GULUMA
- 2008 – SERIKA GULUMA
- 2009 – LORENA COLMENARES
- 2010 – LILIANA MORENO
- 2011 – JESICA PARRA
- 2012 – ANGIE SANABRIA
- 2013 – JESENIA MENESES
- 2014 – CAMILA VALBUENA
- 2015 – LUISA DANIELA HERNÁNDEZ
- 2016 – LINA MARCELA GÓMEZ HERNÁNDEZ
- 2017 – ÉRIKA MILENA BOTERO
- 2018 – ÉRIKA MILENA BOTERO
- 2019 – ELIZABETH CASTAÑO
- 2021 – SANDRA MORENO
- 2022 – JUANITA SALCEDO
- 2023 – JULIANA LONDOÑO
- 2024 – ***********
- 2025 – ZARA SOFÍA LAMPREA
Mujeres prejuvenil
- 2023 – LUCIANA OSORIO
- 2024 – ***********
- 2025 – ANA KAMILA CASTRO