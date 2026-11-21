Conozca las fechas y rutas de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, que recorrerá Santander del 26 al 29 de noviembre.

Pelotón en la Vuelta del Futuro | Fedeciclismo Colombia

El calendario nacional del ciclismo de ruta va llegando a su fin y una carrera de cierre de año es la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, la cual reúne a las jóvenes promesas del pelotón. La competencia es exclusiva para corredores pre juveniles nacidos del 2010 al 2011 tanto en damas como varones, además de juveniles del 2008 al 2009.

¿Cuándo empieza la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026?

Dicha carrera tendrá arranque el jueves 26 de noviembre e irá hasta el domingo 29 del mismo mes para un total de cuatro etapas. La ronda nacional se va a desarrollar por el departamento de Santander y comienza con una contrarreloj para ya luego tener tres jornadas de intensidad y emoción para la definición de la clasificación general.

Etapas de la Vuelta del Futuro 2026

Etapa 1: Contrarreloj individual – San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km | Jueves 26 de noviembre.

Contrarreloj individual – San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km | Jueves 26 de noviembre. Etapa 2: Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km | Viernes 27 de noviembre.

Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km | Viernes 27 de noviembre. Etapa 3: Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km | Sábado 28 de noviembre.

Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km | Sábado 28 de noviembre. Etapa 4: Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km | Domingo 29 de noviembre.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 y dónde mirar por TV y online?

La carrera, que celebra este año su edición 37, le puede hacer seguimiento a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y sus respectivas redes sociales. Por ahora no hay confirmación de que vaya a tener alguna transmisión por medio de la televisión o vía online.

¿Qué calles y avenidas cerrarán por la carrera ciclista colombiana?

Cada etapa tendrá algunos cierres viales mientras pasa el pelotón, aunque algunos son de manera momentánea. Todos serán por el departamento de Santander, que es por donde se va a desarrollar la carrera. Debe confirmar con las autoridades locales de tránsito los cierres puntuales y la duración de los mismos. Por ejemplo, la contrarreloj de apertura pasa por Calle 11 Kra 5 San Gil – Acacias 2 – Acuasan Fca Los Ejidos – Virgen de Legua – Miami Fanny – Aeropuerto. Ese día todo ese tramo estará cerrado hasta el cierre de la jornada.

Todos los campeones de la Vuelta del Futuro

Hombres

1989 – JAIRO PEREZ 1990 – JOSE ORLANDO DUQUE 1991 – IVAN PARRA 1992 – JUAN A GARCIA 1993 – JORGE IVAN GONZALEZ 1994 – FEDERICO OCAMPO 1995 – JORGE MORENO 1996 – MANUEL BURGOS 1997 – ANDRES RODRIGUEZ 1998 – ANDRES RODRIGUEZ 1999 – ROBINSON CHALAPUD 2000 – JOHN MARTINEZ 2001 – WILSON MARENTES 2002 – JAIME SUAZA 2003 – RIGOBERTO URAN 2004 – DARWIN ATAPUMA 2005 – DARWIN PANTOJA 2006 – JUAN G. OSORIO 2007 – DANIEL JARAMILLO 2008 – EVER RIVERA 2009 – JOSE GALINDO 2010 – TITO RODRIGUEZ 2011 – STEVEN CALDERON 2012 – DANIEL MARTINEZ 2013 – JAVIER MONTOYA 2014 – JHOJAN GARCIA 2015 – CAMILO CASTRO 2016 – YEISON FERNEY CASALLAS RINCÓN 2017 – JHONATHAN CHAVEZ 2018 – EDWIN CUBIDES 2019 – BRYAN STIVEN MOLANO 2021 – JUAN DAVID URIAN 2022 – JOHAN RUBIO 2023 – JERÓNIMO CALDERÓN 2024 – ******* 2025 – JUAN ESTEBAN CANCHÓN

Mujeres

1999 – PAULA ANDREA SANCHEZ 2000 – YESICA NATALIA ZEA 2001 – LAURA JULIANA CASTRO 2002 – VICTORIA ALICIA GALVIS 2003 – LAURA CAMILA LOZANO 2004 – KAROL GUEVARA 2005 – SERIKA GULUMA 2006 – SERIKA GULUMA 2007 – SERIKA GULUMA 2008 – SERIKA GULUMA 2009 – LORENA COLMENARES 2010 – LILIANA MORENO 2011 – JESICA PARRA 2012 – ANGIE SANABRIA 2013 – JESENIA MENESES 2014 – CAMILA VALBUENA 2015 – LUISA DANIELA HERNÁNDEZ 2016 – LINA MARCELA GÓMEZ HERNÁNDEZ 2017 – ÉRIKA MILENA BOTERO 2018 – ÉRIKA MILENA BOTERO 2019 – ELIZABETH CASTAÑO 2021 – SANDRA MORENO 2022 – JUANITA SALCEDO 2023 – JULIANA LONDOÑO 2024 – *********** 2025 – ZARA SOFÍA LAMPREA

Mujeres prejuvenil

2023 – LUCIANA OSORIO 2024 – *********** 2025 – ANA KAMILA CASTRO

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