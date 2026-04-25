Egan Bernal lidera la nómina colombiana en la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

Junto con él estará Brandon Rivera, su compañero de equipo; además de Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago.

Egan Bernal y Harold Tejada | Raúl Arboledá / AFP.

El ciclismo colombiano volverá a tener protagonismo en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional con la confirmación de cuatro representantes en la Lieja-Bastoña-Lieja 2026. Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago serán los encargados de representar al país en esta clásica de un día, considerada uno de los cinco ‘monumentos’ del ciclismo mundial.

Presencia colombiana en equipos de alto nivel

Dos de los nombres más reconocidos del grupo, Bernal y Rivera, competirán bajo los colores del Ineos Grenadiers, una de las escuadras más poderosas del pelotón internacional y habitual protagonista en este tipo de carreras. La experiencia de ambos corredores podría ser clave dentro de la estrategia del equipo en una prueba que suele definirse por detalles.

Por su parte, Martínez integrará la nómina del Red Bull-Bora-hansgrohe. Aunque no partiría como líder principal, su rol será determinante como pieza de apoyo en una estructura que busca ser competitiva frente a los favoritos. Su capacidad en recorridos exigentes lo convierte en un corredor a tener en cuenta.

En tanto, Buitrago hará parte del Bahrain Victorious, donde se ha consolidado como uno de los pedalistas latinoamericanos más regulares en pruebas de alto nivel. Su evolución en este tipo de competencias lo perfila como una de las cartas interesantes para el equipo.

Fecha y características de la carrera

La Lieja-Bastoña-Lieja se disputará el domingo 26 de abril y contará con un exigente recorrido de 259,5 kilómetros. La prueba es conocida por sus múltiples cotas, que suelen marcar diferencias en los kilómetros finales y exigir al máximo la resistencia y estrategia de los corredores.

Un pelotón de élite

El nivel competitivo será uno de los más altos de la temporada, con la posible presencia de figuras como Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, considerados entre los principales favoritos al título. Su participación eleva la exigencia y convierte la carrera en un verdadero reto para todos los aspirantes.

Con este panorama, el ciclismo colombiano buscará destacarse nuevamente en una de las competencias más emblemáticas del mundo, confiando en el talento y la experiencia de sus representantes para dejar en alto el nombre del país.

Te puede interesar: