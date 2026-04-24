Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs América por la Liga BetPlay 2026-I

El clásico del Valle del Cauca podría definir si el cuadro ‘Azucarero’ sigue con vida o no para la fase final del Fútbol Profesional Colombiano.

Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs América.

Uno de los duelos más atractivos de la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I será el clásico del Valle del Cauca entre el Cali y América. El conjunto ‘Escarlata’ visita a un urgido cuadro ‘Azucarero’ que necesita ganar para mantener con vida la ilusión de clasificarse a los ‘play-offs’. Este compromiso se jugará el próximo sábado 25 de abril en el estadio de Palmaseca.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Keimer Sandoval, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Stiven Rodríguez y Juan Dineno.

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América: Jorge Soto; Brayan Correa, Cristian Tovar, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Jossen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Cali vs América por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1?

Ese partido se podrá ver a través del canal por suscripción Win Sports +. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.

Últimos partidos del Deportivo Cali

17.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.

12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros.

03.04.2026 | Junior 0-2 Deportivo Cali.

28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira.

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali.

Últimos partidos de América de Cali

19-04-2026 | América 3-1 Millonarios.

15-04-2026 | América 2-1 Alianza Atlético.

09-04-2026 | Macará 1-1 América.

05-04-2026 | Cúcuta 2-0 América.

02-04-2026 | América 2-0 Atlético Bucaramanga.

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