Getafe vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 32

Si Barcelona gana este partido ante Getafe en el Coliseum le sacaría una ventaja de 11 puntos al Real Madrid, suficiente para acariciar el título de LaLiga

Getafe vs Barcelona en vivo online, LaLiga por Claro Sports

¿A qué hora inicia el Getafe vs Barcelona hoy sábado 24 de abril de 2026?

El FC Barcelona encara una oportunidad inmejorable para dar un golpe casi definitivo en LaLiga. A falta de cinco jornadas, el conjunto azulgrana puede ampliar su ventaja hasta los 11 puntos sobre el Real Madrid si consigue imponerse este sábado 25 de abril en su visita al Getafe CF, en la periferia de la capital española. No será un desafío sencillo: el equipo de José Bordalás se ha consolidado como uno de los bloques más incómodos del campeonato, especialmente en el Coliseum, donde impone duelos de alta fricción, ritmo entrecortado y márgenes mínimos de error. Sextos en la tabla y con aspiraciones europeas ambiciosas, los azulones afrontan el choque con la convicción de competir sin complejos, respaldados por un momento de forma que les permite mirar más hacia arriba que hacia abajo.

Para Hansi Flick, el encuentro implica un ajuste estructural relevante. Las ausencias por lesión, en particular la de Lamine Yamal, obligan a rediseñar mecanismos ofensivos y redistribuir responsabilidades en el último tercio. El técnico alemán ha insistido en la necesidad de una respuesta colectiva que preserve la fluidez y el control posicional, incluso sin una de sus piezas más desequilibrantes. En ese contexto, perfiles como Roony Bardghji o el regreso progresivo de Alejandro Baldé ofrecen variantes, aunque la clave pasará por sostener la circulación con precisión y evitar pérdidas en zonas comprometidas, un aspecto crítico ante un rival que capitaliza cada transición. El Barça buscará imponer su estructura y ritmo, mientras el Getafe tratará de llevar el partido a su terreno: un duelo de contactos, interrupciones y máxima exigencia táctica.

México (CDMX): 08:15 horas

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: 08:15 horas Estados Unidos : 10:15 (ET) / 07:15 (PT) horas

: 10:15 (ET) / 07:15 (PT) horas Colombia : 10:15 horas

: 10:15 horas Argentina: 11:15 horas

Alineaciones del Getafe vs Barcelona para la jornada 32, al momento

El técnico José Bordalás no esconde su preferencia por un planteamiento defensivo en este tipo de encuentros. Su sistema 5-4-1 le da un equilibrio notable, con un bloque compacto que reduce espacios entre líneas y dificulta la progresión rival. Esta estructura le permite sostener resultados y competir con orden, además de activar transiciones rápidas tras recuperación, un recurso clave para hacer daño sin asumir demasiados riesgos.

Por su parte, Hansi Flick podría apostar por un 4-3-3, un esquema recurrente a lo largo de la temporada. Aunque es un sistema clásico, el técnico alemán introduce líneas adelantadas que buscan presión alta y control territorial. Esta propuesta facilita la recuperación en campo rival y favorece ataques constantes, pero también deja espacios a la espalda de la defensa, una debilidad que rivales con buen contragolpe pueden aprovechar.

Getafe : David Soria, Dakonam Djené, Domingos Duarte, Sebastián Boselli, Davinchi, Juan Iglesias, Mario Martín, Mauro Arambarri, Luis Milla, Veljko Birmančević y Martín Satriano.

: David Soria, Dakonam Djené, Domingos Duarte, Sebastián Boselli, Davinchi, Juan Iglesias, Mario Martín, Mauro Arambarri, Luis Milla, Veljko Birmančević y Martín Satriano. Barcelona: Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Fermín López, Robert Lewandowski y Roony Bardghji.

¿Dónde ver el Getafe vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online

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Con una capacidad de 16 mil 500 localidades, el Coliseum de Getafe será el escenario de este encuentro correspondiente a la jornada 32. El Barcelona llega como líder con 82 puntos y con la posibilidad de ampliar su ventaja a 11 unidades sobre el Real Madrid, un panorama que lo acercaría considerablemente al título. Por su parte, el Getafe afronta el compromiso con 44 puntos, buscando consolidarse en los puestos europeos y dar un golpe importante en sus aspiraciones.

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