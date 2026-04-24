Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Poderoso ya no tiene margen de error y tendrá que hacer valer su condición de local ante un equipo ya eliminado.

Independiente Medellín necesita vencer a Fortaleza.

Esta es la penúltima jornada de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Independiente Medellín va al borde de sus opciones matemáticas para clasificar a los cuartos de final. Necesitará cumplir con su deber como local frente a Fortaleza, equipo que ya está por fuera de la contienda, pero querrá sumar para la reclasificación.

Alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así forma Independiente Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Alexis Serna; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. D.T.: Sebastián Botero.

Alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así forma Fortaleza: Miguel Silva; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Andrés Arroyo; Jhon Velásquez, Sebastián Herrera y Jhoiner Salas. D.T.: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

La confirmación de señales ya ha indicado que este duelo se podrá ver únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También estará disponible estará por medio de la plataforma de streaming de Win Play, que requiere pago.

Últimos partidos de Independiente Medellín

22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó.

19.04.2026 | Alianza 0-1 Independiente Medellín.

16.04.2026 | Flamengo 4-1 Independiente Medellín.

11.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional.

08.04.2026 | Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata.

Últimos partidos de Fortaleza

22.04.2026 | Fortaleza 1-2 América de Cali.

18.04.2026 | Fortaleza 2-0 Águilas Doradas.

03.04.2026 | Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá.

30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto.

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