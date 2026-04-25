Maroon 5 cambia fecha de concierto, ya no será el 26 de abril: ¿Cuándo será su concierto en Colombia?

Tras la reprogramación de Maroon 5 en Bogotá, las entradas mantienen su validez y los asistentes podrán solicitar reembolso si no asisten.



Maroon 5 en Bogotá | Maroon 5 oficial.

La banda estadounidense Maroon 5 confirmó que no se presentará el próximo 26 de abril en el Coliseo Medplus de Bogotá. De esta manera, el único concierto que ofrecerá en el país como parte de su nueva gira Love Is Like Tour fue reprogramado y ahora se realizará en el segundo semestre de 2026.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Maroon 5 en Colombia?

A finales de febrero se anunció que Maroon 5, la banda liderada por Adam Levine, regresaría al país para reencontrarse por tercera vez con sus fanáticos colombianos. No obstante, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el grupo confirmó que su presentación fue reprogramada y que la nueva fecha será el 27 de agosto de 2026.

Maroon 5 en Colombia: ¿Qué pasa si ya tenía boletas?

Si ya habías adquirido boletas para el concierto de Maroon 5 en Colombia, estas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio. A continuación, los puntos clave tras el anuncio de la reprogramación:

Nueva fecha: el show pasó de abril de 2026 al jueves 27 de agosto de 2026.

el show pasó de abril de 2026 al jueves 27 de agosto de 2026. Lugar: se mantiene el Coliseo MedPlus.

se mantiene el Coliseo MedPlus. Validez: las entradas actuales conservan su vigencia y la misma ubicación.

las entradas actuales conservan su vigencia y la misma ubicación. Devolución: quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso del 100% del valor pagado, incluido el servicio.

quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso del 100% del valor pagado, incluido el servicio. Proceso de devolución: los organizadores indicaron que se debe estar atento a la información oficial de Taquilla Live para conocer los pasos a seguir.

Maroon 5 con su Love Is Like Tour: fechas y sedes de su gira mundial

Conciertos de Maroon 5.

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