Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I

El líder de la tabla visita Yopal para estirar su racha frente a un pálido ‘Matecaña’ en el Santiago de las Atalayas.

Pereira vs Nacional, duelo de coleros ante líderes | Claro Sports

Se disputará un juego con las dos caras de la moneda. Pereira y Atlético Nacional, dos escuadras de realidades opuestas en todo sentido, se citan en el oriente del país para darle continuidad a la penúltima jornada de la Liga. El colero sueña con su primera victoria, mientras que el ‘Verdolaga’ espera tomarse más confianza rumbo a las finales.

Los ‘Matecañas’ vienen de caer muy fácil a manos del Deportes Tolima fuera de casa. Del otro lado, los antioqueños siguen ganando sin mayores contratiempos, pero todavía la presión carga fuerte sobre Diego Arias en el timón del club.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Richard Rentería, Sebastián Urrea, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Jhon Largacha, Yuber Quiñones y Manuel Díaz. DT: Arturo Reyes.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona y Cristian Arango. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pereira vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El pitazo inicial de este duelo, en el Santiago de las Atalayas (Yopal), se dará este sábado 25 de abril a partir de las 4:00 de la tarde (hora COL). WIn+ Fútbol ofrecerá la señal del partido, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Pereira

18.04.2026 | Tolima 2-0 Deportivo Pereira | Fecha 17.

10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas | Fecha 16.

06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza | Fecha 6 (reprogramado).

02.04.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Deportivo Pereira | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.

Últimos partidos de Nacional

20.04.2026 | Atlético Nacional 2-0 Bucaramanga | Fecha 17.

16.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional | Fecha 16.

06.04.2026 | Atlético Nacional 2-1 Jaguares | Fecha 2 (reprogramado).

01.04.2026 | Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 15.

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Víctor WIlchez (Boyacá).

Víctor WIlchez (Boyacá). Asistente 2: Fabián Hernández (Huila).

Fabián Hernández (Huila). Cuarto árbitro: Carlos Díaz (Casanare).

Carlos Díaz (Casanare). VAR: John Perdomo (Huila).

John Perdomo (Huila). AVAR: Jenny Torres (Cundinamarca).

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