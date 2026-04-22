Egan Bernal no desentona en el Tour de los Alpes y ya es top 3 en la general

El ciclista colombiano volvió a pelear por la etapa del día y ya se ubica entre los tres mejores de la general.

Egan Bernal en campamento del Ineos Grenadiers | @INEOSGrenadiers

Se disputó la tercera etapa del Tour de los Alpes y Egan Bernal volvió a ser uno de los protagonistas del día, esto al subir dos puestos en la clasificación general.

Solo restan dos jornadas para que la ronda italiana culmine y el zipaquireño está con buenas opciones de poder quedarse con el primer lugar, ya que se le ha visto con buenas piernas.

Desde que arrancó la carrera la tendencia es de escalar posiciones y en las dos últimas fracciones el ‘Joven Maravilla’ ha estado peleando por el triunfo en meta, aunque todavía no se le ha dado.

Sin embargo, la atención se centra en la general porque Bernal ya es top 3 a 6 segundos de Giulio Pellizzari del Red Bull – Bora Hansgrohe, quien se mantiene con el maillot verde por segundo día consecutivo.

Thymen Arensman del Ineos Genadiers y también compañero del colombiano es segundo, esto a 4 segundos del italiano que junto a su equipo defendió acertadamente la camiseta en una fracción de 174.5 kilómetros con dos puertos de montaña y que ganó el británico Tom Pidcock del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

Una etapa para probar al líder

La cuarta salida del Tour de los Alpes propone dos ascensos de primera categoría, el inicial de 1.456 metros de distancia con rampas hasta del 6.8% de inclinación.

El segundo, que se subirá más o menos a mitad del trazado, es de 1.254 metros con pendientes del 6.9%. Esos dos puertos se perfilan para que Egan Bernal pueda sacar alguna diferencia, siempre y cuando la situación de carrera se preste para hacerlo.

Como tal la etapa partirá de la localidad de Arco y culminará en Trento, con un total de 167.8 kilómetros. También hay tres sprints, uno de ellos bonificable.

Por último, en cuanto a los dos colombianos que también están en el Tour de los Alpes, Juan Felipe Rodríguez está a 1’29’ de Pellizzari, mientras que Santiago Herreño a 10’28”.

Le puede interesar